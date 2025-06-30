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“Кровь льется рекой”: на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 30.06.2025 (обновлено: 05:19 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/devis-2026195351.html
“Кровь льется рекой”: на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
“Кровь льется рекой”: на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
“Кровь льется рекой”: на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Украина продолжает посылать солдат в мясорубку, заявил полковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:53:00+03:00
2025-06-30T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина продолжает посылать солдат в мясорубку, заявил полковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.“Число убитых солдат ВСУ и количество уничтоженной техники продолжают расти. И эти потери невозможно восполнить. Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя. Многие граждане по-прежнему бегут из страны. Кровь льется рекой. И люди на Западе и Украине, похоже, не понимают это даже на уровне руководства”, — отметил он.Так, полковник обратил внимание на риторику Зеленского, который продолжает утверждать, что Украина победит Россию. Между тем, ВСУ проигрывают на поле боя, заключил Дэвис.По последним данным Минобороны, украинские войска несут катастрофические потери — около 9130 за минувшую неделю. Как сообщили в ведомстве в воскресенье, за сутки ВСУ лишились 1155 военнослужащих.
https://ria.ru/20250627/vsu-2025700499.html
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в мире, украина, россия, дэниел дэвис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины
“Кровь льется рекой”: на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ

Дэвис: Украина посылает своих солдат на верную смерть

© AP Photo / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных в Николаевской области
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина продолжает посылать солдат в мясорубку, заявил полковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.
“Число убитых солдат ВСУ и количество уничтоженной техники продолжают расти. И эти потери невозможно восполнить. Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя. Многие граждане по-прежнему бегут из страны. Кровь льется рекой. И люди на Западе и Украине, похоже, не понимают это даже на уровне руководства”, — отметил он.
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Так, полковник обратил внимание на риторику Зеленского, который продолжает утверждать, что Украина победит Россию. Между тем, ВСУ проигрывают на поле боя, заключил Дэвис.
По последним данным Минобороны, украинские войска несут катастрофические потери — около 9130 за минувшую неделю. Как сообщили в ведомстве в воскресенье, за сутки ВСУ лишились 1155 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДэниел ДэвисВооруженные силы Украины
 
 
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