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В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу - РИА Новости, 30.06.2025
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11:15 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/delo-2026236730.html
В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу
В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу - РИА Новости, 30.06.2025
В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу
Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о массовом отравлении на выпускном балу в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:15:00+03:00
2025-06-30T11:15:00+03:00
происшествия
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пермский край
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о массовом отравлении на выпускном балу в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня жители с признаками пищевого отравления массово обращались в больницы. Несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли более чем у 30 школьников после выпускного бала в банкетном зале в центре Перми. "Двадцать пятого июня зафиксированы обращения граждан в медицинские учреждения с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении на выпускном балу в Перми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о массовом отравлении на выпускном балу в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня жители с признаками пищевого отравления массово обращались в больницы. Несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли более чем у 30 школьников после выпускного бала в банкетном зале в центре Перми.
"Двадцать пятого июня зафиксированы обращения граждан в медицинские учреждения с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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