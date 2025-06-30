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В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу

В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу - РИА Новости, 30.06.2025

В Перми возбудили дело после сообщений об отравлении на выпускном балу

Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о массовом отравлении на выпускном балу в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:15:00+03:00

2025-06-30T11:15:00+03:00

2025-06-30T11:15:00+03:00

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о массовом отравлении на выпускном балу в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня жители с признаками пищевого отравления массово обращались в больницы. Несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли более чем у 30 школьников после выпускного бала в банкетном зале в центре Перми. "Двадцать пятого июня зафиксированы обращения граждан в медицинские учреждения с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026226252.html

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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)