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Россия ввела санкции против немецкого Daimler Truck
Россия ввела санкции против немецкого Daimler Truck - РИА Новости, 30.06.2025
Россия ввела санкции против немецкого Daimler Truck
Правительство России включило немецкий автоконцерн Daimler Truck в список компаний, против которых вводятся экономические санкции, соответствующее постановление РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:38:00+03:00
2025-06-30T20:38:00+03:00
2025-06-30T21:45:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство России включило немецкий автоконцерн Daimler Truck в список компаний, против которых вводятся экономические санкции, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, <…> Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)", — говорится в сообщении. Ранее концерну принадлежало 15 процентов акций "Камаза", однако в феврале 2024 года гендиректор российской компании сообщил, что немецкий акционер продал свою долю, кому именно — топ-менеджер не раскрыл.
https://ria.ru/20250603/volkswagen-2020750872.html
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россия, правительство рф, германия, экономика, daimler ag
Россия, Правительство РФ, Германия, Экономика, Daimler AG
Россия ввела санкции против немецкого Daimler Truck
Правительство включило немецкий автоконцерн Daimler Truck в санкционный список