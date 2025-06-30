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В интересах Армении продолжить членство в ОДКБ, заявил Песков
В интересах Армении продолжить членство в ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
В интересах Армении продолжить членство в ОДКБ, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о членстве Армении в ОДКБ, заявил, что это суверенное решение государства. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:59:00+03:00
2025-06-30T12:59:00+03:00
2025-06-30T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о членстве Армении в ОДКБ, заявил, что это суверенное решение государства. "Это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу, однозначную пользу. ОДКБ - это организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность, свою действенность. И, наверное, вот эти случаи, когда ОДКБ продемонстрировала свою эффективность, говорят о том, что это в интересах стран - продолжать такой вид взаимодействия и сотрудничества", - сказал Песков журналистам, комментируя членство Армении в ОДКБ. Он также отметил, что Россия исходит из того, что Армения не выходила из организации. "Что касается приостановления или возобновления участия, опять же будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване", - добавил Песков.
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армения, дмитрий песков, россия, одкб, в мире
Армения, Дмитрий Песков, Россия, ОДКБ, В мире
В интересах Армении продолжить членство в ОДКБ, заявил Песков
Песков назвал членство Армении в ОДКБ суверенным решением государства