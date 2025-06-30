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Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025
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07:30 30.06.2025 (обновлено: 08:06 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/bpla-2026201727.html
Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 15 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:30:00+03:00
2025-06-30T08:06:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
курская область
азовское море
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 15 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, курская область, азовское море
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Курская область, Азовское море

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт ПВО
Командный пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 15 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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БезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиКурская областьАзовское море
 
 
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