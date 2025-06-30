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Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников

Вооруженные силы за ночь сбили 15 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:30:00+03:00

2025-06-30T07:30:00+03:00

2025-06-30T08:06:00+03:00

безопасность

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 15 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, курская область, азовское море