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БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области
БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.06.2025
БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области
БПЛА-камикадзе "Герань-2" поразили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и места хранения беспилотников в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:31:00+03:00
2025-06-30T13:31:00+03:00
2025-06-30T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
конотоп
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. БПЛА-камикадзе "Герань-2" поразили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и места хранения беспилотников в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля с последствиями уничтожения ПВД подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и места оборудованного для хранения БПЛА. На видео можно увидеть сильное задымление и поврежденные строения.
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конотоп
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Уничтожение "Геранями" пункта временной дислокации ВСУ в Сумской области
Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и места хранения беспилотников в районе Конотопа в Сумской области, сообщили в Минобороны.
2025-06-30T13:31
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конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Конотоп, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области
Минобороны: БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области