https://ria.ru/20250630/bpl-2026289065.html

БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.06.2025

БПЛА "Герань-2" поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

БПЛА-камикадзе "Герань-2" поразили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и места хранения беспилотников в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:31:00+03:00

2025-06-30T13:31:00+03:00

2025-06-30T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

конотоп

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. БПЛА-камикадзе "Герань-2" поразили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и места хранения беспилотников в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля с последствиями уничтожения ПВД подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и места оборудованного для хранения БПЛА. На видео можно увидеть сильное задымление и поврежденные строения.

https://ria.ru/20250630/shevchenko-2026208170.html

конотоп

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Уничтожение "Геранями" пункта временной дислокации ВСУ в Сумской области Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и места хранения беспилотников в районе Конотопа в Сумской области, сообщили в Минобороны. 2025-06-30T13:31 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)