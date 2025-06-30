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Бессент заявил, что может стать главой ФРС США
Бессент заявил, что может стать главой ФРС США - РИА Новости, 30.06.2025
Бессент заявил, что может стать главой ФРС США
Министр финансов США Скотт Бессент сказал в понедельник, что может занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, если этого потребует президент... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:24:00+03:00
2025-06-30T18:24:00+03:00
2025-06-30T18:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в понедельник, что может занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, если этого потребует президент страны Дональд Трамп, но сам Бессент доволен своей нынешней должностью. "Я поступлю так, как хочет президент, но, по-моему, у меня лучшая работа в Вашингтоне", - сказал Бессент в интервью Bloomberg. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о том, что внутри администрации президента Трампа растет поддержка назначения Бессента на пост главы ФРС после того, как полномочия нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла истекут в мае 2026 года. Белый дом позднее опроверг эти сообщения. Трамп продолжает резко критиковать председателя ФРС за медленное снижение процентных ставок. Во время недавнего саммита НАТО он вновь назвал Пауэлла "очень посредственным человеком в умственном плане". Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении председателя ФРС.
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в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, нато
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, НАТО
Бессент заявил, что может стать главой ФРС США
Глава Минфина США Бессент заявил, что может возглавить ФРС, если потребует Трамп