https://ria.ru/20250630/bespilotnik-2026239510.html

Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2025

Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области

Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района, повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:28:00+03:00

2025-06-30T11:28:00+03:00

2025-06-30T11:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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шебекино

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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района, повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и повреждён потолок", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника. В результате на территории одного предприятия повреждены три грузовых и один легковой автомобили, на территории ещё одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. А от удара беспилотника повреждён автомобиль, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250630/bespilotniki-2026221822.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины