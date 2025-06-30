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Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2025
Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области
Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района, повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:28:00+03:00
2025-06-30T11:28:00+03:00
2025-06-30T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района, повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и повреждён потолок", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника. В результате на территории одного предприятия повреждены три грузовых и один легковой автомобили, на территории ещё одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. А от удара беспилотника повреждён автомобиль, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250630/bespilotniki-2026221822.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области
Гладков: дрон ВСУ повредил стену и потолок социального объекта в селе Таврово