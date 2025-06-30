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Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 30.06.2025 (обновлено: 11:29 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/bespilotnik-2026239510.html
Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2025
Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области
Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района, повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:28:00+03:00
2025-06-30T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района, повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и повреждён потолок", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника. В результате на территории одного предприятия повреждены три грузовых и один легковой автомобили, на территории ещё одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. А от удара беспилотника повреждён автомобиль, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250630/bespilotniki-2026221822.html
белгородский район
белгородская область
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происшествия, белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ повредил стену и потолок социального объекта в селе Таврово

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района, повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и повреждён потолок", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника. В результате на территории одного предприятия повреждены три грузовых и один легковой автомобили, на территории ещё одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. А от удара беспилотника повреждён автомобиль, уточнил глава региона.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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