https://ria.ru/20250630/bagreeva-2025928459.html

Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах

Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах - РИА Новости, 30.06.2025

Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах

Участники городскихторгов купили и взяли в аренду свыше 600 участков земли на территории Москвы за последние пять лет, общая площадь – более 143 гектаров,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:15:00+03:00

2025-06-30T09:15:00+03:00

2025-06-30T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

кирилл пуртов

департамент экономической политики и развития москвы

торги

индивидуальное жилищное строительство (ижс)

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Участники городскихторгов купили и взяли в аренду свыше 600 участков земли на территории Москвы за последние пять лет, общая площадь – более 143 гектаров, сообщила заместитель столичного мэра, глава московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."На городских торгах можно приобрести или получить в аренду участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для бизнеса: под возведение спортивных, культурно-досуговых, гаражных, промышленных объектов, в том числе в рамках масштабных инвестиционных проектов. С мая 2020-го по май 2025 года город реализовал 611 земельных участков общей площадью более 143 гектаров", – отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.По словам заместителя мэра, в торгах участвовали 5,2 тысячи человек. Наибольшее число реализованных объектов находятся в Новомосковском и Троицком округах. Также среди лидеров – Западный и Восточный округа столицы.Самым крупным по размеру лотом, который был реализован при помощи торгов за последние пять лет, стал участок для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса. Он находится в районе Косино-Ухтомский, его площадь составила 5,2 гектара, его взяли в аренду. Самым маленьким лотом стало владение для строительства торгово-бытового объекта в Троицке, его площадь – 252 квадратных метра. Победитель торгов также получил его в аренду.Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, купить участок в рамках торгов можно, зарегистрировавшись на торговой площадке и имея усиленную квалифицированную электронную подпись. Чаще всего, по его словам, в среднем за лот конкурируют девять человек, но на некоторые объекты набирается несколько десятков претендентов. Он привел в пример, что в ходе городских торгов за право приобретения участка для частного строительства в столичном районе Солнцево боролся 81 участник.Витриной для торгов столичного имущества является Инвестиционный портал Москвы. Данные о лотах, документация, а также условия и форма реализации, находятся в разделе платформы "Имущество от города".Развитие электронных сервисов для сферы бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщила, что за первые три месяца 2025 года вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости столицы выросли на 80% (до 164 миллиардов рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

https://ria.ru/20250626/bagreeva-2025450877.html

https://ria.ru/20250625/bagreeva-2025201261.html

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москва, мария багреева, кирилл пуртов, департамент экономической политики и развития москвы, торги, индивидуальное жилищное строительство (ижс), твой бизнес – новости