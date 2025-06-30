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Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах - РИА Новости, 30.06.2025
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09:15 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/bagreeva-2025928459.html
Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах
Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах - РИА Новости, 30.06.2025
Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах
Участники городскихторгов купили и взяли в аренду свыше 600 участков земли на территории Москвы за последние пять лет, общая площадь – более 143 гектаров,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:15:00+03:00
2025-06-30T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
кирилл пуртов
департамент экономической политики и развития москвы
торги
индивидуальное жилищное строительство (ижс)
твой бизнес – новости
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Участники городскихторгов купили и взяли в аренду свыше 600 участков земли на территории Москвы за последние пять лет, общая площадь – более 143 гектаров, сообщила заместитель столичного мэра, глава московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."На городских торгах можно приобрести или получить в аренду участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для бизнеса: под возведение спортивных, культурно-досуговых, гаражных, промышленных объектов, в том числе в рамках масштабных инвестиционных проектов. С мая 2020-го по май 2025 года город реализовал 611 земельных участков общей площадью более 143 гектаров", – отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.По словам заместителя мэра, в торгах участвовали 5,2 тысячи человек. Наибольшее число реализованных объектов находятся в Новомосковском и Троицком округах. Также среди лидеров – Западный и Восточный округа столицы.Самым крупным по размеру лотом, который был реализован при помощи торгов за последние пять лет, стал участок для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса. Он находится в районе Косино-Ухтомский, его площадь составила 5,2 гектара, его взяли в аренду. Самым маленьким лотом стало владение для строительства торгово-бытового объекта в Троицке, его площадь – 252 квадратных метра. Победитель торгов также получил его в аренду.Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, купить участок в рамках торгов можно, зарегистрировавшись на торговой площадке и имея усиленную квалифицированную электронную подпись. Чаще всего, по его словам, в среднем за лот конкурируют девять человек, но на некоторые объекты набирается несколько десятков претендентов. Он привел в пример, что в ходе городских торгов за право приобретения участка для частного строительства в столичном районе Солнцево боролся 81 участник.Витриной для торгов столичного имущества является Инвестиционный портал Москвы. Данные о лотах, документация, а также условия и форма реализации, находятся в разделе платформы "Имущество от города".Развитие электронных сервисов для сферы бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщила, что за первые три месяца 2025 года вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости столицы выросли на 80% (до 164 миллиардов рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
https://ria.ru/20250626/bagreeva-2025450877.html
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москва, мария багреева, кирилл пуртов, департамент экономической политики и развития москвы, торги, индивидуальное жилищное строительство (ижс), твой бизнес – новости
Москва, Мария Багреева, Кирилл Пуртов, Департамент экономической политики и развития Москвы, Торги, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), Твой бизнес – новости
Москва реализовала более 600 земельных участков на городских торгах

Багреева: свыше 600 земельных участков реализовали на городских торгах за 5 лет

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Участники городскихторгов купили и взяли в аренду свыше 600 участков земли на территории Москвы за последние пять лет, общая площадь – более 143 гектаров, сообщила заместитель столичного мэра, глава московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
"На городских торгах можно приобрести или получить в аренду участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для бизнеса: под возведение спортивных, культурно-досуговых, гаражных, промышленных объектов, в том числе в рамках масштабных инвестиционных проектов. С мая 2020-го по май 2025 года город реализовал 611 земельных участков общей площадью более 143 гектаров", – отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
Заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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По словам заместителя мэра, в торгах участвовали 5,2 тысячи человек. Наибольшее число реализованных объектов находятся в Новомосковском и Троицком округах. Также среди лидеров – Западный и Восточный округа столицы.
Самым крупным по размеру лотом, который был реализован при помощи торгов за последние пять лет, стал участок для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса. Он находится в районе Косино-Ухтомский, его площадь составила 5,2 гектара, его взяли в аренду. Самым маленьким лотом стало владение для строительства торгово-бытового объекта в Троицке, его площадь – 252 квадратных метра. Победитель торгов также получил его в аренду.
Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, купить участок в рамках торгов можно, зарегистрировавшись на торговой площадке и имея усиленную квалифицированную электронную подпись. Чаще всего, по его словам, в среднем за лот конкурируют девять человек, но на некоторые объекты набирается несколько десятков претендентов. Он привел в пример, что в ходе городских торгов за право приобретения участка для частного строительства в столичном районе Солнцево боролся 81 участник.
Витриной для торгов столичного имущества является Инвестиционный портал Москвы. Данные о лотах, документация, а также условия и форма реализации, находятся в разделе платформы "Имущество от города".
Развитие электронных сервисов для сферы бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева сообщила, что за первые три месяца 2025 года вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости столицы выросли на 80% (до 164 миллиардов рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Вложения в покупку готовой коммерческой недвижимости Москвы выросли на 80%
25 июня, 09:15
 
МоскваМария БагрееваКирилл ПуртовДепартамент экономической политики и развития МосквыТоргиИндивидуальное жилищное строительство (ИЖС)Твой бизнес – новости
 
 
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