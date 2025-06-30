Рейтинг@Mail.ru
Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/arest-2026397562.html
Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество
Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество - РИА Новости, 30.06.2025
Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество
Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:57:00+03:00
2025-06-30T21:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026392069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f51d90e6f5772eda025648cb99f23d4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича", - сказали в суде. Там добавили, что ему заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Сам он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250630/gubernator-2026334878.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026392069_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e6684376471af3fbe01915c9e90b87ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Москва, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество

Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова за мошенничество

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТабличка на здании Тверского районного суда города Москвы
Табличка на здании Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Тверского районного суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Сам он объявлен в международный розыск.
Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций
Вчера, 16:24
 
ПроисшествияМоскваРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала