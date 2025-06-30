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Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество

Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество - РИА Новости, 30.06.2025

Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество

Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:57:00+03:00

2025-06-30T21:57:00+03:00

2025-06-30T21:57:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича", - сказали в суде. Там добавили, что ему заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Сам он объявлен в международный розыск.

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происшествия, москва, россия, центральный банк рф (цб рф)