https://ria.ru/20250630/arest-2026291953.html

Экс-зампреда Верховного суда КБР заочно арестовали

Экс-зампреда Верховного суда КБР заочно арестовали - РИА Новости, 30.06.2025

Экс-зампреда Верховного суда КБР заочно арестовали

Верховный суд РФ заочно выдал санкцию на арест бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:40:00+03:00

2025-06-30T13:40:00+03:00

2025-06-30T13:40:00+03:00

происшествия

россия

приэльбрусье

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ заочно выдал санкцию на арест бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил иск об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. С соответствующей просьбой в суд обратился СК РФ. Эфендиев выехал из России. МВД объявило его в розыск. Ранее согласие на возбуждение против него уголовного дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. По данным местных СМИ, его подозревают в махинациях с землей в Приэльбрусье. Эфендиев занимал должность заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии с 2020 года, до этого он был судьей этого суда и председателем Эльбрусского районного суда КБР.

https://ria.ru/20250604/sud-2020873139.html

https://ria.ru/20250407/altay-2009749689.html

россия

приэльбрусье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, приэльбрусье, следственный комитет россии (ск рф)