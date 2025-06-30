https://ria.ru/20250630/arest-2026291953.html
Экс-зампреда Верховного суда КБР заочно арестовали
Экс-зампреда Верховного суда КБР заочно арестовали - РИА Новости, 30.06.2025
Экс-зампреда Верховного суда КБР заочно арестовали
Верховный суд РФ заочно выдал санкцию на арест бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:40:00+03:00
2025-06-30T13:40:00+03:00
2025-06-30T13:40:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ заочно выдал санкцию на арест бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил иск об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. С соответствующей просьбой в суд обратился СК РФ. Эфендиев выехал из России. МВД объявило его в розыск. Ранее согласие на возбуждение против него уголовного дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. По данным местных СМИ, его подозревают в махинациях с землей в Приэльбрусье. Эфендиев занимал должность заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии с 2020 года, до этого он был судьей этого суда и председателем Эльбрусского районного суда КБР.
https://ria.ru/20250604/sud-2020873139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приэльбрусье, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приэльбрусье, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-зампреда Верховного суда КБР заочно арестовали
ВС РФ заочно арестовал экс-зампреда Верховного суда КБР Мурата Эфендиева
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ заочно выдал санкцию на арест бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил иск об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
С соответствующей просьбой в суд обратился СК РФ
.
Эфендиев выехал из России. МВД объявило его в розыск.
Ранее согласие на возбуждение против него уголовного дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
По данным местных СМИ, его подозревают в махинациях с землей в Приэльбрусье
.
Эфендиев занимал должность заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии с 2020 года, до этого он был судьей этого суда и председателем Эльбрусского районного суда КБР.