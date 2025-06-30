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Суд на Украине заочно приговорил рэпера Апачева к 12 годам - РИА Новости, 30.06.2025
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09:57 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/apachev-2026217921.html
Суд на Украине заочно приговорил рэпера Апачева к 12 годам
Суд на Украине заочно приговорил рэпера Апачева к 12 годам - РИА Новости, 30.06.2025
Суд на Украине заочно приговорил рэпера Апачева к 12 годам
Винницкий городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества рэпера Акима Апачева (Акима Гасанова), свидетельствует решение... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:57:00+03:00
2025-06-30T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества рэпера Акима Апачева (Акима Гасанова), свидетельствует решение суда. Апачев ранее в понедельник заявил, что давно находится в списках россиян, на которых спецслужбы Украины готовят покушение, комментируя решение об объявлении СБУ его в розыск. "Признать виновным лицо в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 110, частью 6 статьи 111-1, статьи 436, частью 1 статьи 436-2 УК Украины… Назначить наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера на пятнадцать лет, с конфискацией всего принадлежащего имущества", - говорится в тексте решения по Апачеву, опубликованного на сайте суда. Отмечается, что Апачев принимал участие в мероприятиях в поддержку России, также в 2022 году участвовал в акции на Манежной площади в Москве, чем "осуществлял свою противоправную деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц к изменениям границ территории и государственной границы Украины". С рэпера постановляется взыскать в пользу Украины 18 174 гривны (437 долларов). Власти Украины, в частности СБУ, периодически предъявляют заочные обвинения представителям России, однако ни к каким практическим последствиям это не приводит.
https://ria.ru/20250630/puchkov-2026214621.html
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в мире, украина, россия, москва, аким апачев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Аким Апачев, Служба безопасности Украины
Суд на Украине заочно приговорил рэпера Апачева к 12 годам

На Украине суд заочно приговорил Апачева к 12 годам с конфискацией имущества

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Аким Апачев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества рэпера Акима Апачева (Акима Гасанова), свидетельствует решение суда.
Апачев ранее в понедельник заявил, что давно находится в списках россиян, на которых спецслужбы Украины готовят покушение, комментируя решение об объявлении СБУ его в розыск.
Блогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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"Признать виновным лицо в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 110, частью 6 статьи 111-1, статьи 436, частью 1 статьи 436-2 УК Украины… Назначить наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера на пятнадцать лет, с конфискацией всего принадлежащего имущества", - говорится в тексте решения по Апачеву, опубликованного на сайте суда.
Отмечается, что Апачев принимал участие в мероприятиях в поддержку России, также в 2022 году участвовал в акции на Манежной площади в Москве, чем "осуществлял свою противоправную деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц к изменениям границ территории и государственной границы Украины". С рэпера постановляется взыскать в пользу Украины 18 174 гривны (437 долларов).
Власти Украины, в частности СБУ, периодически предъявляют заочные обвинения представителям России, однако ни к каким практическим последствиям это не приводит.
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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