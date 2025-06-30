Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ
Апачев заявил, что давно находится в списках тех, на кого готовят покушение
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Рэпер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил, что давно находится в списках россиян, на которых спецслужбы Украины готовят покушение, комментируя решение об объявлении СБУ его в розыск.
"Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди", - рассказал музыкант РИА Новости.
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Апачев объявлен в розыск СБУ, выяснило РИА Новости. В разговоре с агентством музыкант отметил, что считает объявление его в розыск спецслужбами Украины формальным, и удивился, что оно не было сделано намного раньше.
"По поводу того, что (СБУ - ред.) объявила в розыск, ну это формальная, наверное, история. Я не понимаю, почему сейчас я с 14-го года действую на стороне пророссийских сил Донецкой Народной Республики. Уже давно большой том моих достижений собран на "Миротворце". Почему сейчас, не совсем непонятно", - добавил он.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
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