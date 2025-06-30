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Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ - РИА Новости, 30.06.2025
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06:59 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/apachev-2026200919.html
Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ
Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ - РИА Новости, 30.06.2025
Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ
Рэпер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил, что давно находится в списках россиян, на которых спецслужбы Украины готовят покушение, комментируя решение об... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:59:00+03:00
2025-06-30T06:59:00+03:00
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Рэпер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил, что давно находится в списках россиян, на которых спецслужбы Украины готовят покушение, комментируя решение об объявлении СБУ его в розыск. "Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди", - рассказал музыкант РИА Новости. Апачев объявлен в розыск СБУ, выяснило РИА Новости. В разговоре с агентством музыкант отметил, что считает объявление его в розыск спецслужбами Украины формальным, и удивился, что оно не было сделано намного раньше. "По поводу того, что (СБУ - ред.) объявила в розыск, ну это формальная, наверное, история. Я не понимаю, почему сейчас я с 14-го года действую на стороне пророссийских сил Донецкой Народной Республики. Уже давно большой том моих достижений собран на "Миротворце". Почему сейчас, не совсем непонятно", - добавил он. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024081030.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, дунья миятович, служба безопасности украины, обсе
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Дунья Миятович, Служба безопасности Украины, ОБСЕ
Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ

Апачев заявил, что давно находится в списках тех, на кого готовят покушение

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Рэпер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил, что давно находится в списках россиян, на которых спецслужбы Украины готовят покушение, комментируя решение об объявлении СБУ его в розыск.
"Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди", - рассказал музыкант РИА Новости.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
СБУ не отменила розыск Мединского
20 июня, 04:51
Апачев объявлен в розыск СБУ, выяснило РИА Новости. В разговоре с агентством музыкант отметил, что считает объявление его в розыск спецслужбами Украины формальным, и удивился, что оно не было сделано намного раньше.
"По поводу того, что (СБУ - ред.) объявила в розыск, ну это формальная, наверное, история. Я не понимаю, почему сейчас я с 14-го года действую на стороне пророссийских сил Донецкой Народной Республики. Уже давно большой том моих достижений собран на "Миротворце". Почему сейчас, не совсем непонятно", - добавил он.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
18 июня, 05:14
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДунья МиятовичСлужба безопасности УкраиныОБСЕ
 
 
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