https://ria.ru/20250630/altay-2026372242.html
На Алтае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП
На Алтае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП - РИА Новости, 30.06.2025
На Алтае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП
Двое взрослых и двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:10:00+03:00
2025-06-30T18:10:00+03:00
2025-06-30T18:10:00+03:00
происшествия
алтайский край
шипуновский район
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В понедельник в Шипуновском районе столкнулись два легковых автомобиля, погибли шесть человек, трое из них - дети. Четверо пострадали. "Два ребенка и два взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены бригадами скорой помощи в Алейскую центральную районную больницу. В настоящее время медики проводят необходимую диагностику и лечение пострадавших", - сообщили журналистам в минздраве. Как уточнили РИА Новости в министерстве, состояние пострадавших "стабильные пока". В ведомстве добавили, что для помощи пострадавшим были задействованы пять бригад скорой помощи. "Алейск - 1 бригада с реаниматологом Алейской ЦРБ (Центральной районной больницы - ред.), Шипуново - 2 бригады, Поспелиха - 2 бригады. Также на место ДТП доставлен реаниматолог Шипуновской ЦРБ на служебном автомобиле", - сказали в минздраве.
https://ria.ru/20250629/dtp-2026179857.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, шипуновский район
Происшествия, Алтайский край, Шипуновский район
На Алтае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП
В Алтайском крае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП
БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В понедельник в Шипуновском районе
столкнулись два легковых автомобиля, погибли шесть человек, трое из них - дети. Четверо пострадали.
"Два ребенка и два взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены бригадами скорой помощи в Алейскую центральную районную больницу. В настоящее время медики проводят необходимую диагностику и лечение пострадавших", - сообщили журналистам в минздраве.
Как уточнили РИА Новости в министерстве, состояние пострадавших "стабильные пока".
В ведомстве добавили, что для помощи пострадавшим были задействованы пять бригад скорой помощи. "Алейск - 1 бригада с реаниматологом Алейской ЦРБ (Центральной районной больницы - ред.), Шипуново - 2 бригады, Поспелиха - 2 бригады. Также на место ДТП доставлен реаниматолог Шипуновской ЦРБ на служебном автомобиле", - сказали в минздраве.