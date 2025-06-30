https://ria.ru/20250630/altay-2026372242.html

На Алтае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП

На Алтае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП - РИА Новости, 30.06.2025

На Алтае рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП

Двое взрослых и двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:10:00+03:00

2025-06-30T18:10:00+03:00

2025-06-30T18:10:00+03:00

происшествия

алтайский край

шипуновский район

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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В понедельник в Шипуновском районе столкнулись два легковых автомобиля, погибли шесть человек, трое из них - дети. Четверо пострадали. "Два ребенка и два взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены бригадами скорой помощи в Алейскую центральную районную больницу. В настоящее время медики проводят необходимую диагностику и лечение пострадавших", - сообщили журналистам в минздраве. Как уточнили РИА Новости в министерстве, состояние пострадавших "стабильные пока". В ведомстве добавили, что для помощи пострадавшим были задействованы пять бригад скорой помощи. "Алейск - 1 бригада с реаниматологом Алейской ЦРБ (Центральной районной больницы - ред.), Шипуново - 2 бригады, Поспелиха - 2 бригады. Также на место ДТП доставлен реаниматолог Шипуновской ЦРБ на служебном автомобиле", - сказали в минздраве.

https://ria.ru/20250629/dtp-2026179857.html

алтайский край

шипуновский район

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происшествия, алтайский край, шипуновский район