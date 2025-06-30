https://ria.ru/20250630/altay-2026246352.html

Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай

Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай - РИА Новости, 30.06.2025

Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай

Два ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:40:00+03:00

2025-06-30T11:40:00+03:00

2025-06-30T11:40:00+03:00

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технологии

республика алтай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ , 30 июн - РИА Новости. Два ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Народный фронт передал 2 ноутбука бойцам отряда "Небесный воин" 35-й алейской бригады для отработки навыков на симуляторах полётов, что помогает развивать мелкую моторику и мастерство управления дронами", - говорится в сообщении. Отмечается, что обучение включает также техническое обслуживание беспилотников. В случае поломки курсанты могут чинить дроны в специальной мастерской, а детали изготавливаются на 3D-принтерах, что упрощает ремонт. "Благодарим ГУ МЧС России по Республике Алтай и Айану Текину за предоставленные средства в рамках сбора "Всё для Победы!", - отмечают в Народном фронте.

https://ria.ru/20250630/arkhangelsk-2026242459.html

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технологии, республика алтай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)