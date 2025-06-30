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Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай - РИА Новости, 30.06.2025
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Надежные люди
 
11:40 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/altay-2026246352.html
Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай
Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай - РИА Новости, 30.06.2025
Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай
Два ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:40:00+03:00
2025-06-30T11:40:00+03:00
надежные люди
технологии
республика алтай
россия
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БАРНАУЛ , 30 июн - РИА Новости. Два ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Народный фронт передал 2 ноутбука бойцам отряда "Небесный воин" 35-й алейской бригады для отработки навыков на симуляторах полётов, что помогает развивать мелкую моторику и мастерство управления дронами", - говорится в сообщении. Отмечается, что обучение включает также техническое обслуживание беспилотников. В случае поломки курсанты могут чинить дроны в специальной мастерской, а детали изготавливаются на 3D-принтерах, что упрощает ремонт. "Благодарим ГУ МЧС России по Республике Алтай и Айану Текину за предоставленные средства в рамках сбора "Всё для Победы!", - отмечают в Народном фронте.
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технологии, республика алтай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Надежные люди, Технологии, Республика Алтай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бойцы СВО, изучающие дроны, получили ноутбуки из Республики Алтай

Республика Алтай передала бойцам СВО два ноутбука для управления дронами

© Фото : Народный фронт | Алтайский край/ВКонтактеДва ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами
Два ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Народный фронт | Алтайский край/ВКонтакте
Два ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами
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БАРНАУЛ , 30 июн - РИА Новости. Два ноутбука передали из Республики Алтай участникам спецоперации, обучающимся управлять дронами, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Народный фронт передал 2 ноутбука бойцам отряда "Небесный воин" 35-й алейской бригады для отработки навыков на симуляторах полётов, что помогает развивать мелкую моторику и мастерство управления дронами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обучение включает также техническое обслуживание беспилотников. В случае поломки курсанты могут чинить дроны в специальной мастерской, а детали изготавливаются на 3D-принтерах, что упрощает ремонт.
"Благодарим ГУ МЧС России по Республике Алтай и Айану Текину за предоставленные средства в рамках сбора "Всё для Победы!", - отмечают в Народном фронте.
Волонтеры в Архангельской области наладили производство дронов для СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Вчера, 11:32
 
Надежные людиТехнологииРеспублика АлтайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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