https://ria.ru/20250630/altay-2026224186.html

На Алтае шесть человек погибли в ДТП

На Алтае шесть человек погибли в ДТП - РИА Новости, 30.06.2025

На Алтае шесть человек погибли в ДТП

Трое детей и трое взрослых погибли погибли в ДТП в Алтайском крае, еще четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:20:00+03:00

2025-06-30T10:20:00+03:00

2025-06-30T10:55:00+03:00

происшествия

республика алтай

алтайский край

шипуновский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

kia rio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026224486_0:70:1069:671_1920x0_80_0_0_1e90448a10701b06dc10c4c71a57d217.jpg

БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых погибли погибли в ДТП в Алтайском крае, еще четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП. Четверо, в том числе один ребёнок, пострадали, они госпитализированы", - рассказал собеседник.Авария произошла в понедельник в Шипуновском районе."Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли граждане, трое из которых несовершеннолетние… Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.Как отметили в пресс-службе краевого главка МВД, предварительно установлено, что водитель Kia Forte выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Honda Odyssey. Число погибших и пострадавших в ведомстве пока не называют. По словам источника РИА Новости, погибшие дети были пассажирами Kia."По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева на место ДТП для организации контроля направлен начальник управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев, эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра краевого главка", - отмечают в пресс-службе главка.Разбирательство по факту ДТП, а также принятие процессуального решения поставлено на контроль начальника главка МВД России по краю.

https://ria.ru/20250629/dtp-2026174755.html

республика алтай

алтайский край

шипуновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика алтай, алтайский край, шипуновский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio