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На Алтае шесть человек погибли в ДТП - РИА Новости, 30.06.2025
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10:20 30.06.2025 (обновлено: 10:55 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/altay-2026224186.html
На Алтае шесть человек погибли в ДТП
На Алтае шесть человек погибли в ДТП - РИА Новости, 30.06.2025
На Алтае шесть человек погибли в ДТП
Трое детей и трое взрослых погибли погибли в ДТП в Алтайском крае, еще четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:20:00+03:00
2025-06-30T10:55:00+03:00
происшествия
республика алтай
алтайский край
шипуновский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых погибли погибли в ДТП в Алтайском крае, еще четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП. Четверо, в том числе один ребёнок, пострадали, они госпитализированы", - рассказал собеседник.Авария произошла в понедельник в Шипуновском районе."Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли граждане, трое из которых несовершеннолетние… Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.Как отметили в пресс-службе краевого главка МВД, предварительно установлено, что водитель Kia Forte выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Honda Odyssey. Число погибших и пострадавших в ведомстве пока не называют. По словам источника РИА Новости, погибшие дети были пассажирами Kia."По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева на место ДТП для организации контроля направлен начальник управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев, эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра краевого главка", - отмечают в пресс-службе главка.Разбирательство по факту ДТП, а также принятие процессуального решения поставлено на контроль начальника главка МВД России по краю.
https://ria.ru/20250629/dtp-2026174755.html
республика алтай
алтайский край
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происшествия, республика алтай, алтайский край, шипуновский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio
Происшествия, Республика Алтай, Алтайский край, Шипуновский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio
На Алтае шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками на Алтае

© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых погибли погибли в ДТП в Алтайском крае, еще четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП. Четверо, в том числе один ребёнок, пострадали, они госпитализированы", - рассказал собеседник.
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Авария произошла в понедельник в Шипуновском районе.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли граждане, трое из которых несовершеннолетние… Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Как отметили в пресс-службе краевого главка МВД, предварительно установлено, что водитель Kia Forte выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Honda Odyssey. Число погибших и пострадавших в ведомстве пока не называют. По словам источника РИА Новости, погибшие дети были пассажирами Kia.
"По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева на место ДТП для организации контроля направлен начальник управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев, эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра краевого главка", - отмечают в пресс-службе главка.
Разбирательство по факту ДТП, а также принятие процессуального решения поставлено на контроль начальника главка МВД России по краю.
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ПроисшествияРеспублика АлтайАлтайский крайШипуновский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Kia Rio
 
 
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