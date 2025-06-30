На Алтае шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками на Алтае
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых погибли погибли в ДТП в Алтайском крае, еще четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП. Четверо, в том числе один ребёнок, пострадали, они госпитализированы", - рассказал собеседник.
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Авария произошла в понедельник в Шипуновском районе.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли граждане, трое из которых несовершеннолетние… Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Как отметили в пресс-службе краевого главка МВД, предварительно установлено, что водитель Kia Forte выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Honda Odyssey. Число погибших и пострадавших в ведомстве пока не называют. По словам источника РИА Новости, погибшие дети были пассажирами Kia.
"По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева на место ДТП для организации контроля направлен начальник управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев, эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра краевого главка", - отмечают в пресс-службе главка.
Разбирательство по факту ДТП, а также принятие процессуального решения поставлено на контроль начальника главка МВД России по краю.
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