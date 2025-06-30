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Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных

Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных - РИА Новости, 30.06.2025

Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных

Один из задержанных в Крыму агентов украинских спецслужб рассказал, что собирал данные о российской ПВО, защищавшей нефтебазу, следует из видео, опубликованного РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:55:00+03:00

2025-06-30T09:55:00+03:00

2025-06-30T10:33:00+03:00

республика крым

ялта

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Один из задержанных в Крыму агентов украинских спецслужб рассказал, что собирал данные о российской ПВО, защищавшей нефтебазу, следует из видео, опубликованного ФСБ."Отправил фотографию с привязкой, что это нефтебаза, что там находится этот комплекс "Панцирь-С", — сказал задержанный в видеоролике.Кроме того, он рассказал о том, как в автомобиле на железнодорожном переезде решил снять проезжавший состав с нефтепродуктами.Он отправил сделанное видео через Telegram, а после того, как файл загрузился, получил инструкцию, что надо удалить и как почистить кэш.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны и дали признательные показания.

https://ria.ru/20250603/fsb-2020686418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания задержанного в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте, видео публикует ФСБ. 2025-06-30T09:55 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, ялта, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия