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Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 30.06.2025 (обновлено: 10:33 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html
Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных
Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных - РИА Новости, 30.06.2025
Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных
Один из задержанных в Крыму агентов украинских спецслужб рассказал, что собирал данные о российской ПВО, защищавшей нефтебазу, следует из видео, опубликованного РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:55:00+03:00
2025-06-30T10:33:00+03:00
республика крым
ялта
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Один из задержанных в Крыму агентов украинских спецслужб рассказал, что собирал данные о российской ПВО, защищавшей нефтебазу, следует из видео, опубликованного ФСБ.&quot;Отправил фотографию с привязкой, что это нефтебаза, что там находится этот комплекс &quot;Панцирь-С&quot;, — сказал задержанный в видеоролике.Кроме того, он рассказал о том, как в автомобиле на железнодорожном переезде решил снять проезжавший состав с нефтепродуктами.Он отправил сделанное видео через Telegram, а после того, как файл загрузился, получил инструкцию, что надо удалить и как почистить кэш.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны и дали признательные показания.
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Показания задержанного в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте
Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте, видео публикует ФСБ.
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республика крым, ялта, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Ялта, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных

ФСБ: задержанный в Крыму агент СБУ собирал данные о защищавшей нефтебазу ПВО

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Один из задержанных в Крыму агентов украинских спецслужб рассказал, что собирал данные о российской ПВО, защищавшей нефтебазу, следует из видео, опубликованного ФСБ.
«

"Отправил фотографию с привязкой, что это нефтебаза, что там находится этот комплекс "Панцирь-С", — сказал задержанный в видеоролике.

Кроме того, он рассказал о том, как в автомобиле на железнодорожном переезде решил снять проезжавший состав с нефтепродуктами.
Он отправил сделанное видео через Telegram, а после того, как файл загрузился, получил инструкцию, что надо удалить и как почистить кэш.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны и дали признательные показания.
Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт
3 июня, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымЯлтаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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