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Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте - РИА Новости, 29.06.2025
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04:01 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/zhile-2026083101.html
Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте
Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте - РИА Новости, 29.06.2025
Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте
Недобросовестные арендодатели, сдающие жилье летом на курорте, могут просить клиентов оплатить проживание наличными и не выдавать чеки, лишая граждан... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:01:00+03:00
2025-06-29T04:01:00+03:00
общество
жилье
сочи
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Недобросовестные арендодатели, сдающие жилье летом на курорте, могут просить клиентов оплатить проживание наличными и не выдавать чеки, лишая граждан возможности подать жалобу в случае непредвиденных ситуаций, рассказала РИА Новости юрист московской коллегии адвокатов "Капитал". Эксперт отметила, что летом пользователи часто бронируют апартаменты не в отеле, а в жилом комплексе. Как подчеркнула юрист, арендодатели следуют типичному сценарию, когда предложение оформляется на сайте, клиент вносит предоплату, а затем общение переходит в мессенджеры, где с жильцом о приезде и оплате договаривается не сам собственник, а так называемый организатор. "В этой схеме важный момент - финальный расчёт на месте. Именно здесь арендатора начинают просить отказаться от официальной оплаты или вовсе её не предлагать, а просто говорить, что оплачивать нужно наличными (иногда - переводом в частном порядке) и использовать наличные, ссылаясь на сбои в банковских сервисах, проблемы с зачислением, неудобство с собственниками или другие бытовые оправдания", - предупредила Годжаева. Другой схемой недобросовестных арендодателей эксперт назвала предложение выдать чек "от самозанятого", но только при условии оплаты наличными. "Когда арендатор настаивает на переводе с карты, выясняется, что при таком сценарии чек никто не выдаёт. В отдельных случаях пытаются уверить, что чек и вовсе не нужен, а любые документы - формальность. Но за этой "неформальностью" скрывается вполне конкретная проблема: в случае непредвиденной ситуации - резкого выселения, сломанной техники, споров по залогу, замены объекта размещения, требований досрочно освободить помещение - у арендатора на руках нет ни договора, ни подтверждения оплаты", - пояснила Годжаева. Юрист подчеркнула, что в таких ситуациях у арендаторов не остается никаких инструментов защиты в гражданско-правовом поле. "Даже в ситуациях, когда формально обман не доказан, отсутствие чека делает арендодателя абсолютно недосягаемым для жалоб и претензий. Он легко может утверждать, что ничего не получал, а вы "не заселились". Даже если человек предлагает чек от самозанятого, его надо требовать только через приложение "Мой налог" - это единственный способ удостовериться, что доход действительно зарегистрирован. Перед оплатой необходимо удостовериться, что лицо, принимающее платёж, либо сам собственник жилья, либо действует по доверенности. В идеале - запрашивать копии документов о праве собственности, особенно если бронирование на длительный срок", - обратила внимание Годжаева. Кроме того, эксперт рассказала о схеме, когда арендаторов просят перевести оплату за жилье на карту третьего лица, а чек якобы пришлют потом. Распространены случаи, когда арендодатели просят клиентов не отдавать всю сумму сразу, а по частям. Юрист порекомендовала гражданам даже при оплате аренды через терминал или по реквизитам внимательно смотреть, на кого оформлен счет. "Нередки случаи, когда договор составлен на одного человека, а платёж уходит какому-то другому юрлицу или физическому лицу без всякой связи с договором. Всё это должно быть сигналом к отказу от сделки или, как минимум, жёсткому требованию оформления на месте с использованием терминала, онлайн-чека и официального документа", - предупредила Годжаева. Она подчеркнула, что неофициальная оплата, например, двух месяцев проживания может стать риском потери всей суммы, затраченной на отпуск. "Поэтому независимо от того, где вы снимаете жильё - в центре Сочи или в посёлке где-нибудь в регионе, - единственным способом обезопасить себя остаётся только оформление всех расчётов документально. В случае спора или конфликта это будет не просто моральная позиция, а основание для обращения в суд или защиту своих прав в других инстанциях", - заключила Годжаева.
https://realty.ria.ru/20241218/jandeks-1989832304.html
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общество, жилье, сочи, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Жилье, Сочи, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте

Годжаева: арендаторы могут не выдавать чеки, чтобы клиенты не могли пожаловаться

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на "Кемпински Гранд Отель" и микрорайон Парус в Геленджике
Вид на Кемпински Гранд Отель и микрорайон Парус в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на "Кемпински Гранд Отель" и микрорайон Парус в Геленджике. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Недобросовестные арендодатели, сдающие жилье летом на курорте, могут просить клиентов оплатить проживание наличными и не выдавать чеки, лишая граждан возможности подать жалобу в случае непредвиденных ситуаций, рассказала РИА Новости юрист московской коллегии адвокатов "Капитал".
Эксперт отметила, что летом пользователи часто бронируют апартаменты не в отеле, а в жилом комплексе. Как подчеркнула юрист, арендодатели следуют типичному сценарию, когда предложение оформляется на сайте, клиент вносит предоплату, а затем общение переходит в мессенджеры, где с жильцом о приезде и оплате договаривается не сам собственник, а так называемый организатор.
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"В этой схеме важный момент - финальный расчёт на месте. Именно здесь арендатора начинают просить отказаться от официальной оплаты или вовсе её не предлагать, а просто говорить, что оплачивать нужно наличными (иногда - переводом в частном порядке) и использовать наличные, ссылаясь на сбои в банковских сервисах, проблемы с зачислением, неудобство с собственниками или другие бытовые оправдания", - предупредила Годжаева.
Другой схемой недобросовестных арендодателей эксперт назвала предложение выдать чек "от самозанятого", но только при условии оплаты наличными.
"Когда арендатор настаивает на переводе с карты, выясняется, что при таком сценарии чек никто не выдаёт. В отдельных случаях пытаются уверить, что чек и вовсе не нужен, а любые документы - формальность. Но за этой "неформальностью" скрывается вполне конкретная проблема: в случае непредвиденной ситуации - резкого выселения, сломанной техники, споров по залогу, замены объекта размещения, требований досрочно освободить помещение - у арендатора на руках нет ни договора, ни подтверждения оплаты", - пояснила Годжаева.
Юрист подчеркнула, что в таких ситуациях у арендаторов не остается никаких инструментов защиты в гражданско-правовом поле.
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"Даже в ситуациях, когда формально обман не доказан, отсутствие чека делает арендодателя абсолютно недосягаемым для жалоб и претензий. Он легко может утверждать, что ничего не получал, а вы "не заселились". Даже если человек предлагает чек от самозанятого, его надо требовать только через приложение "Мой налог" - это единственный способ удостовериться, что доход действительно зарегистрирован. Перед оплатой необходимо удостовериться, что лицо, принимающее платёж, либо сам собственник жилья, либо действует по доверенности. В идеале - запрашивать копии документов о праве собственности, особенно если бронирование на длительный срок", - обратила внимание Годжаева.
Кроме того, эксперт рассказала о схеме, когда арендаторов просят перевести оплату за жилье на карту третьего лица, а чек якобы пришлют потом. Распространены случаи, когда арендодатели просят клиентов не отдавать всю сумму сразу, а по частям. Юрист порекомендовала гражданам даже при оплате аренды через терминал или по реквизитам внимательно смотреть, на кого оформлен счет.
"Нередки случаи, когда договор составлен на одного человека, а платёж уходит какому-то другому юрлицу или физическому лицу без всякой связи с договором. Всё это должно быть сигналом к отказу от сделки или, как минимум, жёсткому требованию оформления на месте с использованием терминала, онлайн-чека и официального документа", - предупредила Годжаева.
Она подчеркнула, что неофициальная оплата, например, двух месяцев проживания может стать риском потери всей суммы, затраченной на отпуск.
"Поэтому независимо от того, где вы снимаете жильё - в центре Сочи или в посёлке где-нибудь в регионе, - единственным способом обезопасить себя остаётся только оформление всех расчётов документально. В случае спора или конфликта это будет не просто моральная позиция, а основание для обращения в суд или защиту своих прав в других инстанциях", - заключила Годжаева.
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