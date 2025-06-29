https://ria.ru/20250629/zapad-2026093953.html

Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России

Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России - РИА Новости, 29.06.2025

Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России

Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:08:00+03:00

2025-06-29T08:08:00+03:00

2025-06-29T09:32:00+03:00

россия

в мире

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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн — РИА Новости. Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД Сергей Лавров."У нас очень тесные связи по всем направлениям, и они имеют особое значение, тем более в нынешней очень непростой радикально изменившейся международной ситуации, когда мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться", — отметил он на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.Лавров также высказался об отношениях с Бишкеком:"Мы всегда учитываем интересы друг друга при решении любых самых сложных вопросов, как и положено между союзниками, стратегическими партнерами".Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html

https://ria.ru/20250626/mid-2025611478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, сергей лавров, садыр жапаров, киргизия, одкб, бишкек