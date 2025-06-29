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Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 29.06.2025 (обновлено: 09:32 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/zapad-2026093953.html
Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России
Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России - РИА Новости, 29.06.2025
Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России
Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:08:00+03:00
2025-06-29T09:32:00+03:00
россия
в мире
специальная военная операция на украине
сергей лавров
садыр жапаров
киргизия
одкб
бишкек
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн — РИА Новости. Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД Сергей Лавров."У нас очень тесные связи по всем направлениям, и они имеют особое значение, тем более в нынешней очень непростой радикально изменившейся международной ситуации, когда мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться", — отметил он на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.Лавров также высказался об отношениях с Бишкеком:&quot;Мы всегда учитываем интересы друг друга при решении любых самых сложных вопросов, как и положено между союзниками, стратегическими партнерами&quot;.Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html
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россия, в мире, сергей лавров, садыр жапаров, киргизия, одкб, бишкек
Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Садыр Жапаров, Киргизия, ОДКБ, Бишкек
Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России

Лавров: Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн — РИА Новости. Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"У нас очень тесные связи по всем направлениям, и они имеют особое значение, тем более в нынешней очень непростой радикально изменившейся международной ситуации, когда мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться", — отметил он на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Лавров также высказался об отношениях с Бишкеком:
  • сотрудничество стран основано на принципах суверенного равенства, уважения и взаимной выгоды:
«

"Мы всегда учитываем интересы друг друга при решении любых самых сложных вопросов, как и положено между союзниками, стратегическими партнерами".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • несмотря на санкции и незаконное давление, уровень торговли растет;
  • наращивается взаимодействие в гуманитарной, образовательной сферах и на международных площадках;
  • министр отметил эффективное председательство Киргизии в ОДКБ;
  • Москва разделяет приоритеты Бишкека и активно поддерживает их воплощение.
Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ
26 июня, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСергей ЛавровСадыр ЖапаровКиргизияОДКББишкек
 
 
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