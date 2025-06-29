Лавров высказался о желании Запада нанести стратегическое поражение России
Лавров: Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение РФ
Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн — РИА Новости. Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"У нас очень тесные связи по всем направлениям, и они имеют особое значение, тем более в нынешней очень непростой радикально изменившейся международной ситуации, когда мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться", — отметил он на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
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Лавров также высказался об отношениях с Бишкеком:
- сотрудничество стран основано на принципах суверенного равенства, уважения и взаимной выгоды:
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"Мы всегда учитываем интересы друг друга при решении любых самых сложных вопросов, как и положено между союзниками, стратегическими партнерами".
- несмотря на санкции и незаконное давление, уровень торговли растет;
- наращивается взаимодействие в гуманитарной, образовательной сферах и на международных площадках;
- министр отметил эффективное председательство Киргизии в ОДКБ;
- Москва разделяет приоритеты Бишкека и активно поддерживает их воплощение.
Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.