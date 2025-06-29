В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube
Депутат Боярский: YouTube в России блокировать не собираются
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. YouTube в России не собираются блокировать, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - ред.) – это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют - кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время "приземлиться", открыв полномочное представительство", - сказал он.
Депутат напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что не Россия создала парниковые условия для развития всех цифровых сервисов и платформ на своей территории.
"Мы были очень гостеприимными с точки зрения предоставления возможностей... Потом по разным мотивам - по политическим, экономическим, каким-то предвзятым, - разные платформы по-разному себя повели, кто-то прекратил свою работу, как Booking.com уснул. прекратив возможность там бронировать отели и путешествовать, как внутри страны, так и за рубеж", - отметил парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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