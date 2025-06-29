https://ria.ru/20250629/youtube-2026084479.html

В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube

В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube - РИА Новости, 29.06.2025

В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube

YouTube в России не собираются блокировать, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:27:00+03:00

2025-06-29T04:27:00+03:00

2025-06-29T04:27:00+03:00

россия

сергей боярский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. YouTube в России не собираются блокировать, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - ред.) – это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют - кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время "приземлиться", открыв полномочное представительство", - сказал он. Депутат напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что не Россия создала парниковые условия для развития всех цифровых сервисов и платформ на своей территории. "Мы были очень гостеприимными с точки зрения предоставления возможностей... Потом по разным мотивам - по политическим, экономическим, каким-то предвзятым, - разные платформы по-разному себя повели, кто-то прекратил свою работу, как Booking.com уснул. прекратив возможность там бронировать отели и путешествовать, как внутри страны, так и за рубеж", - отметил парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250628/gosduma-2025977076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей боярский, владимир путин, youtube, госдума рф, общество