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"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код - РИА Новости, 29.06.2025
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23:38 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/yandeks-2026180593.html
"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код
"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код - РИА Новости, 29.06.2025
"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код
Нейросеть для генерации картинок "Шедеврум" будет лучше понимать культурный код уже в ближайшем обновлении - разработчики "Яндекса" регулярно дообучают модель,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:38:00+03:00
2025-06-29T23:38:00+03:00
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нейросеть для генерации картинок "Шедеврум" будет лучше понимать культурный код уже в ближайшем обновлении - разработчики "Яндекса" регулярно дообучают модель, чтобы генерации были точнее, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Ранее в воскресенье лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от "Яндекса" на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Он рассказал, что при просьбе сгенерировать русского космонавта - выдает американского, с их флагом. А если просишь убрать американский флаг - отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя, добавил Слуцкий. "Нейросети учатся на большом объеме открытых данных, поэтому иногда могут ошибаться при генерации и обработке запросов. Мы постоянно дообучаем модели, чтобы генерации получались точнее… Результат становится лучше с каждым обновлением модели, в ближайшем релизе "Шедеврум" будет еще лучше понимать запросы, связанные с культурным кодом", - сказали в пресс-службе. Там же добавили, что компания всегда просит пользователей приносить примеры неточных генераций, чтобы совершенствовать процесс дообучения.
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общество, технологии, россия, яндекс, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Технологии, Россия, Яндекс, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код

Яндекс: Шедеврум станет лучше понимать культурный код в следующем обновлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нейросеть для генерации картинок "Шедеврум" будет лучше понимать культурный код уже в ближайшем обновлении - разработчики "Яндекса" регулярно дообучают модель, чтобы генерации были точнее, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее в воскресенье лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от "Яндекса" на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Он рассказал, что при просьбе сгенерировать русского космонавта - выдает американского, с их флагом. А если просишь убрать американский флаг - отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя, добавил Слуцкий.
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"Нейросети учатся на большом объеме открытых данных, поэтому иногда могут ошибаться при генерации и обработке запросов. Мы постоянно дообучаем модели, чтобы генерации получались точнее… Результат становится лучше с каждым обновлением модели, в ближайшем релизе "Шедеврум" будет еще лучше понимать запросы, связанные с культурным кодом", - сказали в пресс-службе.
Там же добавили, что компания всегда просит пользователей приносить примеры неточных генераций, чтобы совершенствовать процесс дообучения.
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