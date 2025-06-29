https://ria.ru/20250629/yandeks-2026180593.html

"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код

"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код - РИА Новости, 29.06.2025

"Яндекс" научит нейросеть "Шедеврум" лучше понимать культурный код

Нейросеть для генерации картинок "Шедеврум" будет лучше понимать культурный код уже в ближайшем обновлении - разработчики "Яндекса" регулярно дообучают модель,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T23:38:00+03:00

2025-06-29T23:38:00+03:00

2025-06-29T23:38:00+03:00

общество

технологии

россия

яндекс

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нейросеть для генерации картинок "Шедеврум" будет лучше понимать культурный код уже в ближайшем обновлении - разработчики "Яндекса" регулярно дообучают модель, чтобы генерации были точнее, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Ранее в воскресенье лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от "Яндекса" на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Он рассказал, что при просьбе сгенерировать русского космонавта - выдает американского, с их флагом. А если просишь убрать американский флаг - отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя, добавил Слуцкий. "Нейросети учатся на большом объеме открытых данных, поэтому иногда могут ошибаться при генерации и обработке запросов. Мы постоянно дообучаем модели, чтобы генерации получались точнее… Результат становится лучше с каждым обновлением модели, в ближайшем релизе "Шедеврум" будет еще лучше понимать запросы, связанные с культурным кодом", - сказали в пресс-службе. Там же добавили, что компания всегда просит пользователей приносить примеры неточных генераций, чтобы совершенствовать процесс дообучения.

https://ria.ru/20250627/aldan-2025848353.html

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общество, технологии, россия, яндекс, леонид слуцкий (политик), лдпр