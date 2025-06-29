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В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В пяти украинских городах прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:51:00+03:00
2025-06-29T02:51:00+03:00
2025-06-29T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В пяти украинских городах прогремели взрывы, сообщили местные СМИ.По их данным, их зафиксировали в Николаеве, Львове и Кременчуге. Позднее поступила информация о взрывах в Полтаве и Ивано-Франковске.Как свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250627/zavod-2025790870.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Кременчуг, Вооруженные силы Украины, Львов