https://ria.ru/20250629/vsu-2026149156.html

Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм

Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм - РИА Новости, 29.06.2025

Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм

Боевики ВСУ показательно прославляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения "Азов"* или "Айдар"* (террористические организации,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:11:00+03:00

2025-06-29T16:11:00+03:00

2025-06-29T16:11:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ показательно прославляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения "Азов"* или "Айдар"* (террористические организации, запрещенные на территории РФ) вместо штурмовых батальонов, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". "Было странно то, что у нас (в ВСУ – ред.) были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… они после этого переводились все в "Азов"*", - рассказал он. По словам собеседника агентства, такие военнослужащие намеренно набивали татуировки с националистическими и нацистскими символами, демонстрируя свой выбор и желание попасть в отдельные националистические батальоны вместо того, чтобы продолжать службу в штурмовых батальонах. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

https://ria.ru/20250228/germaniya-2002316991.html

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россия, украина, вооруженные силы украины