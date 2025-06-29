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Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/vsu-2026149156.html
Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм
Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм - РИА Новости, 29.06.2025
Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм
Боевики ВСУ показательно прославляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения "Азов"* или "Айдар"* (террористические организации,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:11:00+03:00
2025-06-29T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ показательно прославляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения "Азов"* или "Айдар"* (террористические организации, запрещенные на территории РФ) вместо штурмовых батальонов, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". "Было странно то, что у нас (в ВСУ – ред.) были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… они после этого переводились все в "Азов"*", - рассказал он. По словам собеседника агентства, такие военнослужащие намеренно набивали татуировки с националистическими и нацистскими символами, демонстрируя свой выбор и желание попасть в отдельные националистические батальоны вместо того, чтобы продолжать службу в штурмовых батальонах. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002316991.html
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РИА Новости
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Бывший украинский военный рассказал, почему ВСУ прославляют нацизм

Военнослужащие ВСУ прославляют нацизм, чтобы не оставаться в штурмовиках

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ показательно прославляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения "Азов"* или "Айдар"* (террористические организации, запрещенные на территории РФ) вместо штурмовых батальонов, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый".
"Было странно то, что у нас (в ВСУ – ред.) были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… они после этого переводились все в "Азов"*", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, такие военнослужащие намеренно набивали татуировки с националистическими и нацистскими символами, демонстрируя свой выбор и желание попасть в отдельные националистические батальоны вместо того, чтобы продолжать службу в штурмовых батальонах.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
Боевики националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Бранденбурге открестились от боевиков "Азова"*
28 февраля, 18:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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