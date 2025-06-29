https://ria.ru/20250629/vsu-2026147772.html

Украинские военные избили жителя Авдеевки за русский язык

Украинские военные избили жителя Авдеевки за русский язык - РИА Новости, 29.06.2025

Украинские военные избили жителя Авдеевки за русский язык

Украинские военные избили жителя Авдеевки и разграбили его дом за то, что он говорит на русском языке, рассказал РИА Новости беженец Виталий Колосов. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:46:00+03:00

2025-06-29T15:46:00+03:00

2025-06-29T15:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские военные избили жителя Авдеевки и разграбили его дом за то, что он говорит на русском языке, рассказал РИА Новости беженец Виталий Колосов. "В результате активных боевых действий со стороны ВСУ был вынужден эвакуироваться в село Малиновка. Прожив там несколько лет, подвергся жестокому избиению со стороны ВСУ. В результате потерял один глаз. По причине того, что я говорю на русском языке", - сказал Колосов. После возвращения в родной город он обнаружил, что украинские военные разграбили также и его дом. "После этого я вернулся в город Авдеевка, увидев, что вооруженные силы Украины разграбили мой дом. Я не смог там жить и вернулся опять в село Малиновка", - добавил он. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025484617.html

https://ria.ru/20250629/vsu-2026100512.html

авдеевка

донецк

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авдеевка, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)