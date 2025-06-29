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Бывший украинский военный рассказал о массовых убийствах ВСУ мирных жителей
Бывший украинский военный рассказал о массовых убийствах ВСУ мирных жителей - РИА Новости, 29.06.2025
Бывший украинский военный рассказал о массовых убийствах ВСУ мирных жителей
Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" рассказал РИА Новости о массовых убийствах мирных жителей киевским режимом... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:10:00+03:00
2025-06-29T09:10:00+03:00
2025-06-29T09:10:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" рассказал РИА Новости о массовых убийствах мирных жителей киевским режимом при попытке эвакуации. "Подходя к подступам населенных пунктов, мы частенько замечаем очень много гражданских двухсотых (погибших - ред.): кого-то убило артиллерий, кого-то дронами, а на пути эвакуации - та же самая картина, очень много гражданских людей. Все прилетает с украинской стороны", - сказал агентству "Браво". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250627/vsu-2025956725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Бывший украинский военный рассказал о массовых убийствах ВСУ мирных жителей
ВСУ били по мирным жителям артиллерией и дронами при попытке эвакуации