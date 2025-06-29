https://ria.ru/20250629/vsu-2026090675.html
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры
Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:04:00+03:00
2025-06-29T07:04:00+03:00
2025-06-29T07:07:00+03:00
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150a641ea835efce1f2e547dcd9d933d.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово записывает погибших на фронте военнослужащих в дезертиры, утверждая, что те якобы самовольно оставили часть ещё до переброски на это направление", — сказал собеседник агентства. Собеседник агентства отметил, что такая практика позволяет командованию скрывать реальные потери и избегать выплат семьям погибших. "Украинская общественность фактически игнорирует эти случаи, несмотря на открытые обращения родственников. Сложившаяся ситуация на фронте свидетельствует о системных проблемах ВСУ, включая вопросы выплат родственникам погибших", - добавил он. По его словам, среди военнослужащих и их семей продолжает расти недоверие к украинскому командованию.
https://ria.ru/20250629/vsu-2026084282.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27449b4c1d38272a9a2e3655a55c38be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры
Командование 158-й бригады ВСУ записывает погибших солдат в дезертиры
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово записывает погибших на фронте военнослужащих в дезертиры, утверждая, что те якобы самовольно оставили часть ещё до переброски на это направление", — сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства отметил, что такая практика позволяет командованию скрывать реальные потери и избегать выплат семьям погибших.
"Украинская общественность фактически игнорирует эти случаи, несмотря на открытые обращения родственников. Сложившаяся ситуация на фронте свидетельствует о системных проблемах ВСУ, включая вопросы выплат родственникам погибших", - добавил он.
По его словам, среди военнослужащих и их семей продолжает расти недоверие к украинскому командованию.