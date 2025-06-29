https://ria.ru/20250629/vsu-2026090675.html

ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры

ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры - РИА Новости, 29.06.2025

ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры

Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:04:00+03:00

2025-06-29T07:04:00+03:00

2025-06-29T07:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово записывает погибших на фронте военнослужащих в дезертиры, утверждая, что те якобы самовольно оставили часть ещё до переброски на это направление", — сказал собеседник агентства. Собеседник агентства отметил, что такая практика позволяет командованию скрывать реальные потери и избегать выплат семьям погибших. "Украинская общественность фактически игнорирует эти случаи, несмотря на открытые обращения родственников. Сложившаяся ситуация на фронте свидетельствует о системных проблемах ВСУ, включая вопросы выплат родственникам погибших", - добавил он. По его словам, среди военнослужащих и их семей продолжает расти недоверие к украинскому командованию.

https://ria.ru/20250629/vsu-2026084282.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, сумская область, вооруженные силы украины