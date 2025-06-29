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ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры - РИА Новости, 29.06.2025
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07:04 29.06.2025 (обновлено: 07:07 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu-2026090675.html
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры
Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:04:00+03:00
2025-06-29T07:07:00+03:00
в мире
сумская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово записывает погибших на фронте военнослужащих в дезертиры, утверждая, что те якобы самовольно оставили часть ещё до переброски на это направление", — сказал собеседник агентства. Собеседник агентства отметил, что такая практика позволяет командованию скрывать реальные потери и избегать выплат семьям погибших. "Украинская общественность фактически игнорирует эти случаи, несмотря на открытые обращения родственников. Сложившаяся ситуация на фронте свидетельствует о системных проблемах ВСУ, включая вопросы выплат родственникам погибших", - добавил он. По его словам, среди военнослужащих и их семей продолжает расти недоверие к украинскому командованию.
https://ria.ru/20250629/vsu-2026084282.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры

Командование 158-й бригады ВСУ записывает погибших солдат в дезертиры

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово записывает погибших на фронте военнослужащих в дезертиры, утверждая, что те якобы самовольно оставили часть ещё до переброски на это направление", — сказал собеседник агентства.
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Собеседник агентства отметил, что такая практика позволяет командованию скрывать реальные потери и избегать выплат семьям погибших.
"Украинская общественность фактически игнорирует эти случаи, несмотря на открытые обращения родственников. Сложившаяся ситуация на фронте свидетельствует о системных проблемах ВСУ, включая вопросы выплат родственникам погибших", - добавил он.
По его словам, среди военнослужащих и их семей продолжает расти недоверие к украинскому командованию.
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