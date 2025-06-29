https://ria.ru/20250629/vsu-2026084282.html

Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских

Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских - РИА Новости, 29.06.2025

Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских

Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:23:00+03:00

2025-06-29T04:23:00+03:00

2025-06-29T04:23:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения. "Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы туда (на мирных жителей — ред.) артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат (…) дедушки, бабушки, тети, воюйте с солдатами, воюйте против военных. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и (Владимир - ред.) Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских", — сказал "Браво". По его словам, тела погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам батальона. "Приходится нашим эвак-группам их оттуда забирать, потому что другого выхода нет. Страшно смотреть на эту картину", — добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250628/ukraina-2025978400.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, браво, следственный комитет россии (ск рф)