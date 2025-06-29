Рейтинг@Mail.ru
Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/vsu-2026084282.html
Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских
Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских - РИА Новости, 29.06.2025
Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских
Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:23:00+03:00
2025-06-29T04:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
браво
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения. "Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы туда (на мирных жителей — ред.) артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат (…) дедушки, бабушки, тети, воюйте с солдатами, воюйте против военных. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и (Владимир - ред.) Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских", — сказал "Браво". По его словам, тела погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам батальона. "Приходится нашим эвак-группам их оттуда забирать, потому что другого выхода нет. Страшно смотреть на эту картину", — добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025978400.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, браво, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Браво, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских

Погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения.
"Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы туда (на мирных жителей — ред.) артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат (…) дедушки, бабушки, тети, воюйте с солдатами, воюйте против военных. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и (Владимир - ред.) Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских", — сказал "Браво".
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный
Вчера, 07:51
По его словам, тела погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам батальона.
"Приходится нашим эвак-группам их оттуда забирать, потому что другого выхода нет. Страшно смотреть на эту картину", — добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБравоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала