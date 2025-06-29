Бывший украинский военный призвал ВСУ прекратить убийства гражданских
Погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения.
"Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы туда (на мирных жителей — ред.) артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат (…) дедушки, бабушки, тети, воюйте с солдатами, воюйте против военных. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и (Владимир - ред.) Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских", — сказал "Браво".
По его словам, тела погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам батальона.
"Приходится нашим эвак-группам их оттуда забирать, потому что другого выхода нет. Страшно смотреть на эту картину", — добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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