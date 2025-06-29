https://ria.ru/20250629/vsu--2026127845.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 29.06.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:28:00+03:00

2025-06-29T12:28:00+03:00

2025-06-29T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 июня. Атакам подверглись 35 населенных пунктов в 8 районах области. Был выпущен 91 снаряд и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 20 были сбиты. За отчётный период повреждены 8 частных домовладений, два коммерческих объекта, объект связи и 14 транспортных средств. "В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Дунайка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников... В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 60 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе три поселка атакованы 3 беспилотниками, а село Красный Хутор подверглось артобстрелу с применением 4 боеприпасов. Над Борисовским районом сбит один FPV-дрон. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 6 дронов. В Волоконовском районе шесть населенных пунктов атакованы 10 БПЛА. В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атаке беспилотника. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка и Червона Дибровка выпущен один боеприпас и нанесены удары 19 беспилотников", - заявил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250629/ataka-2026124247.html

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

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белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, происшествия