Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 90 снарядов за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 июня. Атакам подверглись 35 населенных пунктов в 8 районах области. Был выпущен 91 снаряд и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 20 были сбиты. За отчётный период повреждены 8 частных домовладений, два коммерческих объекта, объект связи и 14 транспортных средств.
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"В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Дунайка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников... В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 60 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе три поселка атакованы 3 беспилотниками, а село Красный Хутор подверглось артобстрелу с применением 4 боеприпасов. Над Борисовским районом сбит один FPV-дрон. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 6 дронов. В Волоконовском районе шесть населенных пунктов атакованы 10 БПЛА. В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атаке беспилотника.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка и Червона Дибровка выпущен один боеприпас и нанесены удары 19 беспилотников", - заявил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.