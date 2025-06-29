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ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.06.2025
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11:21 29.06.2025 (обновлено: 11:30 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu--2026120632.html
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:21:00+03:00
2025-06-29T11:30:00+03:00
брянск
вооруженные силы украины
александр богомаз
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Очередная варварская атака ВСУ на Брянск. Укронацисты с помощью БПЛА атаковали город. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей. Одной из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Вторая пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Богомаз отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.По предварительным данным, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна, были подбиты несколько автомобилей, добавил Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянск, вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, происшествия
Брянск, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие

ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, ранены двое мирных жителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Очередная варварская атака ВСУ на Брянск. Укронацисты с помощью БПЛА атаковали город. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей. Одной из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Вторая пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Богомаз отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.
Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
По предварительным данным, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна, были подбиты несколько автомобилей, добавил Богомаз.
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БрянскВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазБрянская областьПроисшествия
 
 
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