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ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:21:00+03:00
2025-06-29T11:21:00+03:00
2025-06-29T11:30:00+03:00
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александр богомаз
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали Брянск с помощью БПЛА, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Очередная варварская атака ВСУ на Брянск. Укронацисты с помощью БПЛА атаковали город. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей. Одной из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Вторая пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Богомаз отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.По предварительным данным, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна, были подбиты несколько автомобилей, добавил Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянск, вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, происшествия
Брянск, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Брянск с БПЛА, ранены двое мирных жителей