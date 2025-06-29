https://ria.ru/20250629/ukraina-2026155061.html

Верка Сердючка матом ответила на критику из-за песен на русском языке

Верка Сердючка матом ответила на критику из-за песен на русском языке - РИА Новости, 29.06.2025

Верка Сердючка матом ответила на критику из-за песен на русском языке

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, на концерте в Одессе нецензурно прокомментировал критику его песен на русском языке, пишет украинское РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:18:00+03:00

2025-06-29T17:18:00+03:00

2025-06-29T20:24:00+03:00

одесса

украина

верка сердючка (андрей данилко)

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, на концерте в Одессе нецензурно прокомментировал критику его песен на русском языке, пишет украинское издание "Страна.ua"."Из песни слов не выбросишь", — сказал он, пропев строчки "Если не любят нас" с использованием грубой лексики.В середине июня уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень 14 июня заявил, что обратился в полицию в связи с исполнением русскоязычных песен на концерте украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке.Однако позже омбудсмен заявил, что Сердючка избежит наказания, так как соответствующий закон не распространяется на использование языков при исполнении песен. При этом он отметил, что вопросы к организаторам выступления остались.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

https://ria.ru/20250614/ukraina-2022862580.html

https://ria.ru/20250306/danilko-2003492418.html

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одесса, украина, верка сердючка (андрей данилко), в мире