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"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России - РИА Новости, 29.06.2025
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17:00 29.06.2025 (обновлено: 20:40 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России
"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России - РИА Новости, 29.06.2025
"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:00:00+03:00
2025-06-29T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так политик отреагировал на высказывание Стефанчука о том, что голосование пройдет только после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения из-за якобы "угрозы со стороны российской авиации"."Я тысячекратно извиняюсь, скажите этому толстому идиоту, что если наступил мир, то наступил мир. И российская авиация тогда не может никому мешать. А если мир не наступил, то российская авиация почему-то не мешает проводить атлас-викенды, концерты, сборы и построения военных. Понабирают говорящих свиней и пытаются с ними выборы не проводить", — гневно написал он.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
https://ria.ru/20250628/ukraina-2026064589.html
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024733802.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Киев
"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России

Дубинский: депутат Стефанчук лжет об угрозе проведению выборов со стороны России

© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так политик отреагировал на высказывание Стефанчука о том, что голосование пройдет только после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения из-за якобы "угрозы со стороны российской авиации".
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"Я тысячекратно извиняюсь, скажите этому толстому идиоту, что если наступил мир, то наступил мир. И российская авиация тогда не может никому мешать. А если мир не наступил, то российская авиация почему-то не мешает проводить атлас-викенды, концерты, сборы и построения военных. Понабирают говорящих свиней и пытаются с ними выборы не проводить", — гневно написал он.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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