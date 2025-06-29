"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России
Дубинский: депутат Стефанчук лжет об угрозе проведению выборов со стороны России
© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так политик отреагировал на высказывание Стефанчука о том, что голосование пройдет только после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения из-за якобы "угрозы со стороны российской авиации".
"Я тысячекратно извиняюсь, скажите этому толстому идиоту, что если наступил мир, то наступил мир. И российская авиация тогда не может никому мешать. А если мир не наступил, то российская авиация почему-то не мешает проводить атлас-викенды, концерты, сборы и построения военных. Понабирают говорящих свиней и пытаются с ними выборы не проводить", — гневно написал он.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
На Украине нет здравых политических сил, заявил Азаров
23 июня, 06:12