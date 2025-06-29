https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России

"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России - РИА Новости, 29.06.2025

"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:00:00+03:00

2025-06-29T17:00:00+03:00

2025-06-29T20:40:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так политик отреагировал на высказывание Стефанчука о том, что голосование пройдет только после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения из-за якобы "угрозы со стороны российской авиации"."Я тысячекратно извиняюсь, скажите этому толстому идиоту, что если наступил мир, то наступил мир. И российская авиация тогда не может никому мешать. А если мир не наступил, то российская авиация почему-то не мешает проводить атлас-викенды, концерты, сборы и построения военных. Понабирают говорящих свиней и пытаются с ними выборы не проводить", — гневно написал он.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.

https://ria.ru/20250628/ukraina-2026064589.html

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024733802.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, киев