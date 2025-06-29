https://ria.ru/20250629/ukraina-2026150847.html

"Крайнее истощение": на Западе забили тревогу из-за боеспособности Украины

"Крайнее истощение": на Западе забили тревогу из-за боеспособности Украины - РИА Новости, 29.06.2025

"Крайнее истощение": на Западе забили тревогу из-за боеспособности Украины

Успехи российских войск в зоне спецоперации и серьезные потери боевых мощностей ВСУ ставят под сомнение возможность продолжения Киевом военных действий, пишет... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:32:00+03:00

2025-06-29T16:32:00+03:00

2025-06-29T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Успехи российских войск в зоне спецоперации и серьезные потери боевых мощностей ВСУ ставят под сомнение возможность продолжения Киевом военных действий, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Российские войска с середины апреля непрерывно продвигаются вперед, и недавней вехой их успехов стало освобождение одного из крупнейших месторождений лития в Европе около села Шевченко. Тяжелые потери элитных подразделений Украины в Курске и крайнее истощение запасов большей части ее наиболее боеспособного оборудования — от систем ПВО Patriot и С-300 до танков M1A1 Abrams, Leopard 2A6 и Т-80 — стали одними из факторов, поднимающих вопросы относительно способности страны поддерживать свои военные усилия", — говорится в материале.Издание, помимо прочего, отметило эффективность российской системы ТОС-1А "Солнцепек" из-за ее боевых характеристик и хорошей оптимизации для уничтожения сил противника.На этой неделе газета Le Figaro писала, что два крупных месторождения лития уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.Минобороны 26 июня сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.

https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html

https://ria.ru/20250628/nyt-2025965569.html

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в мире, технологии, украина