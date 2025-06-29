https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html

Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов

Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов - РИА Новости, 29.06.2025

Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов

Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:38:00+03:00

2025-06-29T12:38:00+03:00

2025-06-29T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев."Это не революция, <...> но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы тэцэкашники не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал и люди выходят, сопротивляются. По двадцать человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе. У ТЦК в таких ситуациях картинка не складывается: задавить толпу не получается", — сказал собеседник агентства.Открытых конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК, по его словам, становится все больше, тогда как киевский режим продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию."Выбор прост: либо объединяешься, либо тебя просто сотрут", — добавил Лебедев. Мобилизация на Украине

https://ria.ru/20250628/ukraina-2025972683.html

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины