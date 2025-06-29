https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов - РИА Новости, 29.06.2025
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:38:00+03:00
2025-06-29T12:38:00+03:00
2025-06-29T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев."Это не революция, <...> но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы тэцэкашники не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал и люди выходят, сопротивляются. По двадцать человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе. У ТЦК в таких ситуациях картинка не складывается: задавить толпу не получается", — сказал собеседник агентства.Открытых конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК, по его словам, становится все больше, тогда как киевский режим продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию."Выбор прост: либо объединяешься, либо тебя просто сотрут", — добавил Лебедев. Мобилизация на Украине
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025972683.html
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов
Лебедев: на Украине начались бунты против сотрудников военкоматов
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Это не революция, <...> но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы тэцэкашники не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал и люди выходят, сопротивляются. По двадцать человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе. У ТЦК в таких ситуациях картинка не складывается: задавить толпу не получается", — сказал собеседник агентства.
Открытых конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК, по его словам, становится все больше, тогда как киевский режим продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию.
"Выбор прост: либо объединяешься, либо тебя просто сотрут", — добавил Лебедев.
- Закон о ее усилении вступил в силу 18 мая 2024 года.
- Документ предписывал всем военнообязанным обновить данные.
- Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
- Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
- Датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
- В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.
- Сроки демобилизации в документе не прописаны.
- В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ.
- На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.