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Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 29.06.2025 (обновлено: 15:07 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов - РИА Новости, 29.06.2025
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:38:00+03:00
2025-06-29T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев."Это не революция, &lt;...&gt; но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы тэцэкашники не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал и люди выходят, сопротивляются. По двадцать человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе. У ТЦК в таких ситуациях картинка не складывается: задавить толпу не получается", — сказал собеседник агентства.Открытых конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК, по его словам, становится все больше, тогда как киевский режим продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию."Выбор прост: либо объединяешься, либо тебя просто сотрут", — добавил Лебедев. Мобилизация на Украине
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025972683.html
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
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в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов

Лебедев: на Украине начались бунты против сотрудников военкоматов

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Это не революция, <...> но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы тэцэкашники не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал и люди выходят, сопротивляются. По двадцать человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе. У ТЦК в таких ситуациях картинка не складывается: задавить толпу не получается", — сказал собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Украинские военкомы начали использовать беспилотники
Вчера, 05:41
Открытых конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК, по его словам, становится все больше, тогда как киевский режим продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию.
"Выбор прост: либо объединяешься, либо тебя просто сотрут", — добавил Лебедев.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Мобилизация на Украине

  • Закон о ее усилении вступил в силу 18 мая 2024 года.
  • Документ предписывал всем военнообязанным обновить данные.
  • Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
  • Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
  • Датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
  • В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.
  • Сроки демобилизации в документе не прописаны.
  • В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ.
  • На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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