ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия"
ВСУ сообщили о потере истребителя F-16 вместе с летчиком
Герб Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время российской воздушной атаки разбился украинский истребитель F-16, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
"Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение <...>, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в публикации.
"Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение <...>, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в публикации.
Отмечается, что во время отражения удара его самолет получил повреждения и начал терять высоту.
В мае Воздушные силы Украины сообщали, что киевский режим потерял очередной истребитель F-16 в похожей ситуации.
Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения F-16 от союзников в надежде, что эти самолеты смогут повлиять на ход боевых действий.
В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.
В мае Воздушные силы Украины сообщали, что киевский режим потерял очередной истребитель F-16 в похожей ситуации.
Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения F-16 от союзников в надежде, что эти самолеты смогут повлиять на ход боевых действий.
В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.