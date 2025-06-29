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ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия" - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 29.06.2025 (обновлено: 15:44 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026104546.html
ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия"
ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия" - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия"
Во время российской воздушной атаки разбился украинский истребитель F-16, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ."Этой ночью, отражая массированное воздушное РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:31:00+03:00
2025-06-29T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время российской воздушной атаки разбился украинский истребитель F-16, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ."Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение &lt;...&gt;, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в публикации.Отмечается, что во время отражения удара его самолет получил повреждения и начал терять высоту.В мае Воздушные силы Украины сообщали, что киевский режим потерял очередной истребитель F-16 в похожей ситуации.Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения F-16 от союзников в надежде, что эти самолеты смогут повлиять на ход боевых действий.В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.
https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html
https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия"

ВСУ сообщили о потере истребителя F-16 вместе с летчиком

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время российской воздушной атаки разбился украинский истребитель F-16, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение <...>, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в публикации.
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Отмечается, что во время отражения удара его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

В мае Воздушные силы Украины сообщали, что киевский режим потерял очередной истребитель F-16 в похожей ситуации.

Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения F-16 от союзников в надежде, что эти самолеты смогут повлиять на ход боевых действий.

В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.
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