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ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия"

ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия" - РИА Новости, 29.06.2025

ВСУ признали факт уничтожения своего "чудо-оружия"

Во время российской воздушной атаки разбился украинский истребитель F-16, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ."Этой ночью, отражая массированное воздушное РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:31:00+03:00

2025-06-29T09:31:00+03:00

2025-06-29T15:44:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время российской воздушной атаки разбился украинский истребитель F-16, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ."Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение <...>, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в публикации.Отмечается, что во время отражения удара его самолет получил повреждения и начал терять высоту.В мае Воздушные силы Украины сообщали, что киевский режим потерял очередной истребитель F-16 в похожей ситуации.Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения F-16 от союзников в надежде, что эти самолеты смогут повлиять на ход боевых действий.В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.

https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html

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