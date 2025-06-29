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"Масштабы невообразимы". Журналист ужаснулся происходящему на Украине - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 29.06.2025 (обновлено: 11:01 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html
"Масштабы невообразимы". Журналист ужаснулся происходящему на Украине
"Масштабы невообразимы". Журналист ужаснулся происходящему на Украине - РИА Новости, 29.06.2025
"Масштабы невообразимы". Журналист ужаснулся происходящему на Украине
Журналист Чей Боуз обратил внимание на весомые потери ВСУ. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:11:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
чей боуз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз обратил внимание на весомые потери ВСУ. Об этом он написал в соцсети Х."Истинные масштабы потерь Украины невообразимы. Сотни тысяч сейчас числятся "пропавшими без вести". Миллион погибших. Кладбища настолько переполнены, что отравляют грунтовые воды", — говорится в публикации.По словам журналиста, Киев продолжает значительно преуменьшать свои потери и преувеличивать российские."Недавний обмен телами погибших выявил значительное неравенство: тысячи погибших украинцев были обменяны всего лишь на несколько десятков россиян", — заключил Боуз.На прошлой неделе помощник президента Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Москва в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html
https://ria.ru/20250629/putin-2026115932.html
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в мире, украина, чей боуз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Масштабы невообразимы". Журналист ужаснулся происходящему на Украине

Журналист Боуз заявил о серьезных потерях Украины в конфликте с Россией

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз обратил внимание на весомые потери ВСУ. Об этом он написал в соцсети Х.
"Истинные масштабы потерь Украины невообразимы. Сотни тысяч сейчас числятся "пропавшими без вести". Миллион погибших. Кладбища настолько переполнены, что отравляют грунтовые воды", — говорится в публикации.
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По словам журналиста, Киев продолжает значительно преуменьшать свои потери и преувеличивать российские.
"Недавний обмен телами погибших выявил значительное неравенство: тысячи погибших украинцев были обменяны всего лишь на несколько десятков россиян", — заключил Боуз.
На прошлой неделе помощник президента Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Москва в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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