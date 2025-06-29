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В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 29.06.2025 (обновлено: 08:54 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026098751.html
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден взрывами в Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Мы - Украина". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:53:00+03:00
2025-06-29T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывами в Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Мы - Украина". Украинский телеканал "Общественное. Николаев" в воскресенье извещал о серии взрывов в Николаеве. "В Николаевской области поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250629/vsu-2026096670.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Николаевской области взрывами поврежден объект инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывами в Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Мы - Украина".
Украинский телеканал "Общественное. Николаев" в воскресенье извещал о серии взрывов в Николаеве.
Николаевской области поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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08:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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