https://ria.ru/20250629/ukraina-2026098751.html
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден взрывами в Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Мы - Украина". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:53:00+03:00
2025-06-29T08:53:00+03:00
2025-06-29T08:54:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывами в Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Мы - Украина". Украинский телеканал "Общественное. Николаев" в воскресенье извещал о серии взрывов в Николаеве. "В Николаевской области поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Николаевской области взрывами поврежден объект инфраструктуры