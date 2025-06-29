https://ria.ru/20250629/ukraina-2026098751.html

В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025

В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден взрывами в Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Мы - Украина". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:53:00+03:00

2025-06-29T08:53:00+03:00

2025-06-29T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывами в Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Мы - Украина". Украинский телеканал "Общественное. Николаев" в воскресенье извещал о серии взрывов в Николаеве. "В Николаевской области поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250629/vsu-2026096670.html

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Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, россия, украина, вооруженные силы украины