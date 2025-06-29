Рейтинг@Mail.ru
Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026098475.html
Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии
Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии - РИА Новости, 29.06.2025
Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии
Киевский режим не подтвердил на деле стремление к мирному урегулированию военного конфликта, существенного снижения обстрелов со стороны ВСУ не произошло,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:47:00+03:00
2025-06-29T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Киевский режим не подтвердил на деле стремление к мирному урегулированию военного конфликта, существенного снижения обстрелов со стороны ВСУ не произошло, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Существенного снижения обстрелов со стороны противника нет. Это говорит о лицемерии официального Киева и о том, что слова о переговорах пока не подтверждаются делами", - сказал агентству Сальдо. По словам губернатора, ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, в том числе по больницам, школам, местам скопления людей, рынкам, грузовым машинам и автомобилям "скорой". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии

Сальдо: Киев не подтвердил стремление к мирному урегулированию конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Киевский режим не подтвердил на деле стремление к мирному урегулированию военного конфликта, существенного снижения обстрелов со стороны ВСУ не произошло, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Существенного снижения обстрелов со стороны противника нет. Это говорит о лицемерии официального Киева и о том, что слова о переговорах пока не подтверждаются делами", - сказал агентству Сальдо.
По словам губернатора, ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, в том числе по больницам, школам, местам скопления людей, рынкам, грузовым машинам и автомобилям "скорой".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала