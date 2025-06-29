https://ria.ru/20250629/ukraina-2026098475.html

Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии

Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии - РИА Новости, 29.06.2025

Сальдо обвинил киевские власти в лицемерии

Киевский режим не подтвердил на деле стремление к мирному урегулированию военного конфликта, существенного снижения обстрелов со стороны ВСУ не произошло,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:47:00+03:00

2025-06-29T08:47:00+03:00

2025-06-29T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Киевский режим не подтвердил на деле стремление к мирному урегулированию военного конфликта, существенного снижения обстрелов со стороны ВСУ не произошло, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Существенного снижения обстрелов со стороны противника нет. Это говорит о лицемерии официального Киева и о том, что слова о переговорах пока не подтверждаются делами", - сказал агентству Сальдо. По словам губернатора, ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, в том числе по больницам, школам, местам скопления людей, рынкам, грузовым машинам и автомобилям "скорой". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины