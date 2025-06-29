https://ria.ru/20250629/ukraina-2026090329.html
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы
Взрывы раздались в окрестностях подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:55:00+03:00
2025-06-29T06:55:00+03:00
2025-06-29T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. "Окрестности Запорожья - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы
В окрестностях подконтрольного ВСУ города Запорожье прогремели взрывы