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В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026090329.html
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы
Взрывы раздались в окрестностях подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:55:00+03:00
2025-06-29T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. "Окрестности Запорожья - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины
В окрестностях города Запорожье прогремели взрывы

В окрестностях подконтрольного ВСУ города Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Окрестности Запорожья - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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