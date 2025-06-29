https://ria.ru/20250629/ukraina-2026079819.html

В Полтавской области Украины прогремел взрыв

В Полтавской области Украины прогремел взрыв - РИА Новости, 29.06.2025

В Полтавской области Украины прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T02:46:00+03:00

2025-06-29T02:46:00+03:00

2025-06-29T02:46:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кременчуге было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, кременчуг, украина, россия, вооруженные силы украины