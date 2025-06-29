https://ria.ru/20250629/ukraina-2026078728.html

Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков

Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков - РИА Новости, 29.06.2025

Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков

Замначальника отдела отделения учёта мобилизационной работы Золочевского РТЦК и СП Львовской области Андрей Подганюк смог за год купить себе семь земельных... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T02:19:00+03:00

2025-06-29T02:19:00+03:00

2025-06-29T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замначальника отдела отделения учёта мобилизационной работы Золочевского РТЦК и СП Львовской области Андрей Подганюк смог за год купить себе семь земельных участков и квартиру, выяснило РИА Новости. В декларации Подганюка за 2018 год указан лишь легковой автомобиль Skoda Octavia 2002 года выпуска. А уже в 2019 году он задекларировал квартиру площадью 53,5 кв.м., стоимостью 717 424 гривен (порядка 17 тысяч долларов - ред.) и шесть земельных участков в селе Березовка Львовской области: площадями от 0,3 га до 1,65 га, а также земельный участок 0,99 га в селе Перелески Львовской области. После 2019 года декларации Подганюк не подавал. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025479862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, львовская область, артем дмитрук, верховная рада украины