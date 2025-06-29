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Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков - РИА Новости, 29.06.2025
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02:19 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026078728.html
Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков
Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков - РИА Новости, 29.06.2025
Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков
Замначальника отдела отделения учёта мобилизационной работы Золочевского РТЦК и СП Львовской области Андрей Подганюк смог за год купить себе семь земельных... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:19:00+03:00
2025-06-29T02:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замначальника отдела отделения учёта мобилизационной работы Золочевского РТЦК и СП Львовской области Андрей Подганюк смог за год купить себе семь земельных участков и квартиру, выяснило РИА Новости. В декларации Подганюка за 2018 год указан лишь легковой автомобиль Skoda Octavia 2002 года выпуска. А уже в 2019 году он задекларировал квартиру площадью 53,5 кв.м., стоимостью 717 424 гривен (порядка 17 тысяч долларов - ред.) и шесть земельных участков в селе Березовка Львовской области: площадями от 0,3 га до 1,65 га, а также земельный участок 0,99 га в селе Перелески Львовской области. После 2019 года декларации Подганюк не подавал. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html
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в мире, украина, львовская область, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Львовская область, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков

Сотрудник львовского военкомата Подганюк за год купил семь участков и квартиру

CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
Город Львов - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замначальника отдела отделения учёта мобилизационной работы Золочевского РТЦК и СП Львовской области Андрей Подганюк смог за год купить себе семь земельных участков и квартиру, выяснило РИА Новости.
В декларации Подганюка за 2018 год указан лишь легковой автомобиль Skoda Octavia 2002 года выпуска.
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А уже в 2019 году он задекларировал квартиру площадью 53,5 кв.м., стоимостью 717 424 гривен (порядка 17 тысяч долларов - ред.) и шесть земельных участков в селе Березовка Львовской области: площадями от 0,3 га до 1,65 га, а также земельный участок 0,99 га в селе Перелески Львовской области.
После 2019 года декларации Подганюк не подавал.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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