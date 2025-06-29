Сотрудник львовского военкомата за год купил семь участков
Сотрудник львовского военкомата Подганюк за год купил семь участков и квартиру
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замначальника отдела отделения учёта мобилизационной работы Золочевского РТЦК и СП Львовской области Андрей Подганюк смог за год купить себе семь земельных участков и квартиру, выяснило РИА Новости.
В декларации Подганюка за 2018 год указан лишь легковой автомобиль Skoda Octavia 2002 года выпуска.
А уже в 2019 году он задекларировал квартиру площадью 53,5 кв.м., стоимостью 717 424 гривен (порядка 17 тысяч долларов - ред.) и шесть земельных участков в селе Березовка Львовской области: площадями от 0,3 га до 1,65 га, а также земельный участок 0,99 га в селе Перелески Львовской области.
После 2019 года декларации Подганюк не подавал.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.