https://ria.ru/20250629/ukraina-2026077366.html

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025

В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:48:00+03:00

2025-06-29T01:48:00+03:00

2025-06-29T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Спустя две минуты телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, почти на всей территории страны, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей, звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, николаев (украина), украина, россия, вооруженные силы украины