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В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
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01:48 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026077366.html
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:48:00+03:00
2025-06-29T01:48:00+03:00
в мире
николаев (украина)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Спустя две минуты телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, почти на всей территории страны, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей, звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В мире, Николаев (Украина), Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремели взрывы

В городе Николаев на Украине после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Николаеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Спустя две минуты телеканал сообщил о повторных взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, почти на всей территории страны, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей, звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреНиколаев (Украина)УкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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