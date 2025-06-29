В Николаеве прогремели взрывы
В городе Николаев на Украине после воздушной тревоги прогремели взрывы
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
© AP Photo / Petros Giannakouris
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Спустя две минуты телеканал сообщил о повторных взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, почти на всей территории страны, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей, звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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