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Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:39 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026074575.html
Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия
Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия - РИА Новости, 29.06.2025
Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия
Новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:39:00+03:00
2025-06-29T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
австралия
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сергей лавров
нато
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя, пишет Military Watch Magazine.“В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию”, — говорится в материале.Кроме того, как отмечается в публикации, танки Abrams имеют слабозащищенную крышу и, следовательно, малоэффективны в условиях современной войны с широким использованием дронов.“Если новые танки Abrams выйдут на передовую, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий показатель выбытия, как и предыдущие 31 машина”, — подытожило издание.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
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в мире, австралия, украина, сергей лавров, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австралия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия
Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия

MWM: новые поставки Abrams на Украину не изменят ситуацию на поле боя

© Минобороны РоссииУничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Минобороны России
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя, пишет Military Watch Magazine.
“В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию”, — говорится в материале.
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Кроме того, как отмечается в публикации, танки Abrams имеют слабозащищенную крышу и, следовательно, малоэффективны в условиях современной войны с широким использованием дронов.
“Если новые танки Abrams выйдут на передовую, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий показатель выбытия, как и предыдущие 31 машина”, — подытожило издание.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстралияУкраинаСергей ЛавровНАТОРоссия
 
 
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