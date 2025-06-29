https://ria.ru/20250629/ukraina-2026074575.html

Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия

Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия - РИА Новости, 29.06.2025

Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия

Новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:39:00+03:00

2025-06-29T01:39:00+03:00

2025-06-29T01:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

австралия

украина

сергей лавров

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010098512_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_100c8e835f08198d4420f5a3b82eb939.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя, пишет Military Watch Magazine.“В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию”, — говорится в материале.Кроме того, как отмечается в публикации, танки Abrams имеют слабозащищенную крышу и, следовательно, малоэффективны в условиях современной войны с широким использованием дронов.“Если новые танки Abrams выйдут на передовую, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий показатель выбытия, как и предыдущие 31 машина”, — подытожило издание.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html

австралия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австралия, украина, сергей лавров, нато, россия