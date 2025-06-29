https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна

Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна - РИА Новости, 29.06.2025

Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна

Звенел апрель, текла капель, и даже пень захотел стать березкой, когда глава Минфина США Бессент и первый заместитель премьера Украины Свириденко под звуки... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:00:00+03:00

2025-06-29T08:00:00+03:00

2025-06-29T08:01:00+03:00

украина

россия

сша

дмитрий медведев

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026059089_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d12b45327dbae108070e87d1009d685c.jpg

Звенел апрель, текла капель, и даже пень захотел стать березкой, когда глава Минфина США Бессент и первый заместитель премьера Украины Свириденко под звуки фанфар весной этого года подписали вселенское "редкоземельное соглашение". Западные СМИ, потирая ладошки, называли сделку "исторической" и "переломной" и поспешили сообщить, что "позиция США в отношении Украины повернулась на 180 градусов" — подобно избушке на курьих ножках.Зеленский сложил красивую дулю и, подойдя к окну, торжествующе направил ее в сторону Кремля. Жизнь была прекрасна и удивительна.Но потом, как это бывает, то да се, макроновские салфетки и зарубежные поездки, зажигательные речи на саммитах и зажженные свечи в бункерах под Банковой — время пролетело быстро, а соглашение в красивой рамочке так и висело на стене.И тут пришла новость, что русские захватили очередное важное месторождение, на этот раз литиевое в селе Шевченко, и захотелось понять, а что там у нас вообще происходит — и с месторождениями, и с соглашением.И выяснилась картина высококачественным подсолнечным маслом.Во-первых, русские получили контроль не просто над каким-то месторождением, а самым крупным в Европе и одним из самых ценных на Украине из-за высокой концентрации лития. Запасы литиевой руды в данном месторождении оцениваются минимум в 13,8 миллиона тонн. Теперь из четырех главных месторождений лития под контролем Украины остаются только два. США считают литий критически важным для своей экономики и национальной безопасности, и в "редкоземельной сделке" с Украиной его вес был значительным. Теперь он полегчал минимум вдвое. Кроме того, Шевченковское месторождение содержит большие залежи тантала, ниобия, бериллия и кварца.Во-вторых, самая поверхностная инвентаризация показывает, что уже очень скоро соглашение можно будет вынуть из рамочки и что-нибудь им подтереть.По данным из различных источников, к февралю 2025 года Россия взяла под контроль порядка 70% украинских минеральных ресурсов общей стоимостью до 26 триллионов долларов. В том числе — 40% всех металлических руд, 33% всей железной руды и 63% всех угольных запасов Украины (41 угольное месторождение). Освобожденные ВС России месторождения коксующегося угля обеспечивали до 65% украинского производства стали, но теперь будут патриотично обеспечивать Россию.Некоторые западные источники утверждают, что Россия уже почти полностью контролирует ранее украинские запасы тантала, цезия и стронция. К копилочке наших ресурсных жемчужин добавились такие красотули, как Днепрорудненские шахты (богатые железные руды, наголову опережающие по качеству руды Кривого Рога), Азовское месторождение (единственное комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов на Украине и одно из крупнейших в Европе), Петрово-Гнутовское месторождение (уникальные залежи редкого минерала паризита с церием), Мазуровское месторождение (тантал, ниобий, цирконий и редкоземельные элементы — одно из крупнейших редкоземельных месторождений Украины), а также целый ряд других. Вишенки на минеральном тортике — 27 месторождений природного газа, девять нефтяных месторождений и два месторождения титана. По самым осторожным оценкам специалистов, в общем и целом Россия вместе с освобожденными территориями получила в распоряжение как минимум 33% редкоземельных ресурсов Украины.Перед историческим подписанием "редкоземельного соглашения" некто Ремезова, глава департамента Института геологических наук при Национальной академии наук Украины, заявила, что "если здесь будут американские интересы, оккупация быстро исчезнет — потому что США не упустят такой возможности". Действительно, как тут можно сомневаться и что может пойти не так?В минувшую пятницу газета The New York Times вышла в целлофановой упаковке, потому что из нее буквально потоком лились слезы. Оплакав Шевченковское месторождение, издание сделало смелый вывод: "чем больше территорий захватывают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предоставить (за свою гипотетическую защиту)". И призналось, что "на Украине растет ощущение срочности — и скрытого разочарования — из-за того, что, пока Россия быстро захватывает территории, богатые минералами, Соединенные Штаты не проявляют особого желания ускорить военную поддержку для защиты этих активов".На этом фоне многочисленные аналитические и не очень западные информационные ресурсы застыли в позе героев "Ревизора" с жгущим мозг вопросом: почему, ну почему американцы не бросились бомбить "томагавками" русских, которые нагло и при свете дня и ночи отбирают у них ценные активы?Возможно, Трамп оказался просто умнее и дальновиднее, чем хотелось бы всяческим "минеральным паразитам", — и Вашингтон изначально отказался связать минеральное соглашение с дополнительной военной поддержкой. Киевская шайка с евродружками пытались добиться гарантий безопасности и дополнительных поставок вооружений от американцев, мотивируя это тем, что "способность Украины удерживать свою территорию напрямую связана с успехом экономического партнерства с США", но американцы военную и инвестиционную составляющие четко разделили — и правильно сделали, памятуя о словах Путина: "Где ступила нога русского солдата, то наше".В будущее могут заглянуть не только лишь все, но зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву это удалось. Еще в августе 2024 года он написал: "Факт остается фактом: экономическая основа украинской государственности подорвана. Незаконно полученная бандеровскими тварями в конце XX века ресурсная база вернулась в родную страну. Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше — только быстрое разложение и неминуемый распад".Сегодня западные эксперты хором заявляют: "Потеря Шевченковского месторождения напоминает, что время не на стороне Украины". Садитесь, пять: об этом российское руководство говорит давно и постоянно, но на Западе туго как с отоларингологами, так и с психиатрами.Впрочем, можем помочь отличными препаратами для лечения биполярного расстройства на основе лития — благо теперь у нас с ним проблем нет.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

украина, россия, сша, дмитрий медведев, аналитика