https://ria.ru/20250629/ukraina--2026133798.html
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 29.06.2025
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:26:00+03:00
2025-06-29T13:26:00+03:00
2025-06-29T13:26:00+03:00
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. "Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин", - приводит слова Костенко украинское "Зеркало недели" в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250613/estoniya-2022684483.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 1999 года