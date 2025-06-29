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Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 29.06.2025
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13:26 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ukraina--2026133798.html
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 29.06.2025
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:26:00+03:00
2025-06-29T13:26:00+03:00
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. "Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин", - приводит слова Костенко украинское "Зеркало недели" в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250613/estoniya-2022684483.html
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украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 1999 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
"Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин", - приводит слова Костенко украинское "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Президент Эстонии одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин
13 июня, 17:14
 
УкраинаВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ мире
 
 
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