https://ria.ru/20250629/ukraina--2026133798.html

Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 29.06.2025

Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:26:00+03:00

2025-06-29T13:26:00+03:00

2025-06-29T13:26:00+03:00

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. "Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин", - приводит слова Костенко украинское "Зеркало недели" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250613/estoniya-2022684483.html

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украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире