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Уиткофф проведет переговоры с Ираном - РИА Новости, 29.06.2025
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04:08 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/uitkoff-2026083498.html
Уиткофф проведет переговоры с Ираном
Уиткофф проведет переговоры с Ираном - РИА Новости, 29.06.2025
Уиткофф проведет переговоры с Ираном
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с иранскими властями о возможности заключения соглашения по ядерной программе... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:08:00+03:00
2025-06-29T04:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с иранскими властями о возможности заключения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщил телеканал NBC News. "Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры о возможном соглашении с Ираном, направленном на прекращение обогащения урана в обмен на ослабление санкций," – передает телеканал. Некоторые эксперты в области контроля над вооружениями, на которых ссылается телеканал, предполагают, что Иран обладает необходимыми техническими возможностями для восстановления своей программы по созданию оружия. Эти возможности включают в себя обогащенный уран, центрифуги и доступ к туннелям или другим подземным объектам. В связи с этим, американские и израильские разведывательные службы будут внимательно следить за действиями Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250628/nato-2025946275.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), стив уиткофф, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Уиткофф проведет переговоры с Ираном

Спецпосланник Трампа Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной программе

© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с иранскими властями о возможности заключения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщил телеканал NBC News.
"Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры о возможном соглашении с Ираном, направленном на прекращение обогащения урана в обмен на ослабление санкций," – передает телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Иран — разминка: в НАТО планируют упредительно обезглавить российскую науку
Вчера, 08:00
Некоторые эксперты в области контроля над вооружениями, на которых ссылается телеканал, предполагают, что Иран обладает необходимыми техническими возможностями для восстановления своей программы по созданию оружия. Эти возможности включают в себя обогащенный уран, центрифуги и доступ к туннелям или другим подземным объектам.
В связи с этим, американские и израильские разведывательные службы будут внимательно следить за действиями Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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26 июня, 14:27
 
В миреИранСШАТегеран (город)Стив УиткоффДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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