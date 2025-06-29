https://ria.ru/20250629/udar-2026125501.html

Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 29.06.2025

Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские военные ночью ударили по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:08:00+03:00

2025-06-29T12:08:00+03:00

2025-06-29T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военные ночью ударили по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны."Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины", — заявили в ведомстве.Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, добавили в министерстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250629/vsu-2026096670.html

https://ria.ru/20250627/zavod-2025790870.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф