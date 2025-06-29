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Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 29.06.2025 (обновлено: 12:33 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/udar-2026125501.html
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 29.06.2025
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские военные ночью ударили по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:08:00+03:00
2025-06-29T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военные ночью ударили по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны."Сегодня ночью &lt;...&gt; нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины", — заявили в ведомстве.Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, добавили в министерстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250629/vsu-2026096670.html
https://ria.ru/20250627/zavod-2025790870.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МО: с помощью "Кинжала" нанесен удар по объектам ВПК и нефтепереработки Украины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военные ночью ударили по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины", — заявили в ведомстве.
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Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, добавили в министерстве.

Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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