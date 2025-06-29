https://ria.ru/20250629/trevoga-2026181825.html
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.06.2025
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:59:00+03:00
2025-06-29T23:59:00+03:00
2025-06-29T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА