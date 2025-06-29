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Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран - РИА Новости, 29.06.2025
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21:09 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/tramp-2026173898.html
Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран
Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что примет в Белом доме пилотов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в атаке... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:09:00+03:00
2025-06-29T21:09:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
министерство обороны сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что примет в Белом доме пилотов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в атаке американских военных на Иран. "Невероятные пилоты B-2 приедут в Белый дом", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. При этом Трамп не назвал имена пилотов, которых ожидает в своей официальной резиденции. В Пентагоне ранее также не называли их личности. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран"выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Ирандоговорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/tramp-2025270771.html
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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Министерство обороны США, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран

Трамп примет в Белом доме пилотов B-2 Spirit, участвовавших в атаке на Иран

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что примет в Белом доме пилотов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в атаке американских военных на Иран.
"Невероятные пилоты B-2 приедут в Белый дом", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Видео с песней Бомбить Иран в аккаунте Трампа - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"
25 июня, 10:35
При этом Трамп не назвал имена пилотов, которых ожидает в своей официальной резиденции. В Пентагоне ранее также не называли их личности.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран"выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Ирандоговорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN
17 июня, 04:17
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампМинистерство обороны СШАB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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