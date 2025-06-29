https://ria.ru/20250629/tramp-2026173898.html

Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран

Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что примет в Белом доме пилотов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в атаке... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T21:09:00+03:00

2025-06-29T21:09:00+03:00

2025-06-29T21:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что примет в Белом доме пилотов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в атаке американских военных на Иран. "Невероятные пилоты B-2 приедут в Белый дом", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. При этом Трамп не назвал имена пилотов, которых ожидает в своей официальной резиденции. В Пентагоне ранее также не называли их личности. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран"выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Ирандоговорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/tramp-2025270771.html

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте