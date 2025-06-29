Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 29.06.2025 (обновлено: 20:10 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/tramp-2026169456.html
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом
Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:05:00+03:00
2025-06-29T20:10:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
уганда
дональд трамп
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
конфликт трампа и маска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком". "Он чистый коммунист, я думаю, что он сам это признает… он радикальный левый лунатик", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер также признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка. Как отметил Трамп, в случае победы на городских выборах Мамдани должен будет "делать правильные вещи", иначе Нью-Йорк рискует полностью лишиться федерального финансирования. Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). Трамп уже подвергал Мамдани критике, окрестив его "не очень умным" коммунистом. Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
https://ria.ru/20250117/adams-1994106600.html
https://ria.ru/20250610/tramp-2021915859.html
нью-йорк (город)
уганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), уганда, дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), конфликт трампа и маска
В мире, Нью-Йорк (город), Уганда, Дональд Трамп, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Конфликт Трампа и Маска
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом

Трамп назвал лидера предвыборной гонки в Нью-Йорке Мамдани чистым коммунистом

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком".
"Он чистый коммунист, я думаю, что он сам это признает… он радикальный левый лунатик", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Мэр Нью-Йорка встретился с Трампом в его резиденции, пишут СМИ
17 января, 03:38
Американский лидер также признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка.
Как отметил Трамп, в случае победы на городских выборах Мамдани должен будет "делать правильные вещи", иначе Нью-Йорк рискует полностью лишиться федерального финансирования.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Трамп уже подвергал Мамдани критике, окрестив его "не очень умным" коммунистом.
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте.
В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа
10 июня, 04:03
 
В миреНью-Йорк (город)УгандаДональд ТрампЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Конфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала