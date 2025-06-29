https://ria.ru/20250629/tramp-2026169456.html
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом
Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:05:00+03:00
2025-06-29T20:05:00+03:00
2025-06-29T20:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком". "Он чистый коммунист, я думаю, что он сам это признает… он радикальный левый лунатик", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер также признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка. Как отметил Трамп, в случае победы на городских выборах Мамдани должен будет "делать правильные вещи", иначе Нью-Йорк рискует полностью лишиться федерального финансирования. Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). Трамп уже подвергал Мамдани критике, окрестив его "не очень умным" коммунистом. Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
https://ria.ru/20250117/adams-1994106600.html
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в мире, нью-йорк (город), уганда, дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), конфликт трампа и маска
В мире, Нью-Йорк (город), Уганда, Дональд Трамп, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Конфликт Трампа и Маска
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка чистым коммунистом
Трамп назвал лидера предвыборной гонки в Нью-Йорке Мамдани чистым коммунистом