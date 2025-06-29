https://ria.ru/20250629/tramp-2026156388.html

Трамп назвал нынешнего главу ФРС США тупым

Трамп назвал нынешнего главу ФРС США тупым - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп назвал нынешнего главу ФРС США тупым

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что считает "тупым" нынешнего главу (ФРС) Джерома Пауэлла, поскольку процентная ставка в стране должна быть... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:30:00+03:00

2025-06-29T17:30:00+03:00

2025-06-29T17:52:00+03:00

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федеральная резервная система сша

дональд трамп

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что считает "тупым" нынешнего главу (ФРС) Джерома Пауэлла, поскольку процентная ставка в стране должна быть снижена до 1-2%."У нас в Федрезерве находится тупая персона… нам следует быть на уровне (процентной ставки - ред.) 1-2%", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Трамп также добавил, что у него имеется три потенциальных кандидата на замену Пауэлла во главе ФРС.Президент США Дональд Трамп призывает руководство ФРС снизить ключевую ставку, в частности, объясняя это тем, что снижение ставки даже на один пункт прибавило бы американской экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта.Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014420079.html

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сша, федеральная резервная система сша, дональд трамп, джером пауэлл, в мире